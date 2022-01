¿Por qué fue hospitalizado Willy Gutiérrez, maestro de canto en La Academia y papá de Lisset?

Junto con su hija Lisset, fruto de su matrimonio con Elsa Salazar, creó la fundación "Por una vida que valga la pena recordar", donde apoyan a personas talentosas, pero que no tienen los recursos económicos y que tienen el interés real del canto.

Su hija Lisset manifestó en las stories de su perfil en Instagram que estaba estable: "tiene un punto de mejoría, no tiene nada que ver con Covid, es otra cosa, pero está estable, gracias a sus oraciones, gracias a toda la gente que lo quiere, gracias a toda la gente que ha donado, los amo y aquí estoy para ustedes".

Lisset compartió que se necesitan donadores de cualquier tipo de sangre y plaquetas para Willy Gutiérrez , quien fuera maestro de canto en la primera generación de La Academia , exitoso reality musical de TV Azteca. Asimismo aclaró que su progenitor no tiene Covid-19.

A través de sus redes sociales la cantante y actriz mexicana Lisset Gutiérrez Salazar, conocida artísticamente como Lisset , informó a todos sus seguidores que su papá Willy Gutiérrez está hospitalizado , uno de los maestros de canto más reconocidos en México . Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles de sus problemas de salud.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

