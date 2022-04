¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Paul Stanley, querido conductor de Hoy?

México. Paul Stanley tuvo que ser hospitalizado de emergencia, pero ya regresó a trabajar al programa de televisión Hoy. En varios portales de noticias se comparte que el conductor tuvo un problema de salud y por fortuna no fue nada grave.

El motivo por el cual Paul Stanley tuvo que ir a dar al hospital fue porque presentó bajo nivel de plaquetas en su sangre inexplicablemente y repentinamente.

Pero este viernes Paul reapareció en Hoy junto al equipo de producción tras estar ausente durante varios días y fue recibido con aplausos y abrazos por parte de sus compañeros.

“Se escapó, tenía que llegar, aquí está nene bebesote”, dijo Raúl Araiza para darle la bienvenida a Paul, quien por su manera de ser tan simpático y agradable ha ganado el cariño de sus compañeros y también del público.

Foto de Instagram

“Me escapé del hospital y me fui sin pagar, perdónenme”, dijo Paul en tono de broma y con ello desató las carcajadas de todos en la emisión de Hoy.

Galilea Montijo, Raúl "El Negro" Araiza, Tania Rincón, Arath de la Torre y Andrea Escanola abrazaron cariñosamente a Paul y le expresaron que lo quieren mucho, también que lo extrañaron.

Paul mencionó días atrás por medio de una videollamada a Hoy que su problema de salud quizá se debió a que comió salmonela, y tras análisis los médicos le dijeron que sus niveles de plaquetas en la sangre estaban bajos, por eso tuvo que quedarse en observación en el hospital.

“Me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy", dijo Paul en Instagram.

Leer más: "La Carta": Los Tigres del Norte cantan corrido a un fan indocumentado en USA

Afortunadamente el actor y conductor Paul Stanley ya se encuentra bien de salud, ahora deberá seguir instrucciones médicas, descansar, comer bien y saludable y en Hoy también dijo que extrañó a sus compañeros y ya tenía ganas de verlos a todos.