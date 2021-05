¿Por qué la actriz Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, tuvo que ser operada de emergencia?

La actriz mexicana Aislinn Derbez tuvo que ingresar de emergencia a un hospital, para ser sometida a una cirugía tras sufrir una apendicitis. En las stories de su cuenta en Instagram, la hija del comediante y productor de televisión Eugenio Derbez, publicó un par de fotografías desde una cama de dicho hospital.

La ex esposa del actor Mauricio Ochmann manifestó que los días pasados no fueron nada fáciles. "Me dio apendicitis y la recuperación ha sido muy lenta", expresó una de las protagonistas de la serie de Netflix "La Casa de las Flores".

¿Qué es la apendicitis? Es una afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus; comienza con un dolor cerca del ombligo, que luego se traslada al lateral derecho. Suele estar acompañado de náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre y escalofríos.

La apendicitis suele tratarse con cirugía y antibióticos. Si no se trata, este pequeño órgano puede reventarse y causar un absceso o una infección sistémica (sepsis).

Aislinn Derbez estuvo bajo los cuidados necesarios.

En otra de las stories de su cuenta en Instagram, red social en la que tiene 11.3 millones de seguidores, Aislinn Derbez compartió con sus fans que ya había sido dada de alta de hospital y este Día de las Madres, lo pudo pasar con su adorada hija Kailani, fruto del matrimonio que tuvo con Mauricio Ochmann.

Pero la buena noticia es que justo hoy, ya pude regresar a casa para celebrar.