¿Por qué la actriz Ana Martín fue descalificada del certamen de belleza Miss Mundo 1963?

La belleza, simpatía y gran personalidad de Ana Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida como Ana Martín, la llevaron a participar en Miss Mundo 1963, convirtiéndose en la primera mexicana en concursar en este certamen de belleza. Aunque tenía todo para ganar la corona, fue descalificada por el comité organizador. ¿Qué fue lo que pasó?

En su época de juventud, cuando tenía 17 años de edad unos amigos lograron convencerla de participar en Miss Mundo. En si su descalificación fue por un error del comité organizador del concurso de belleza, uno de los certámenes de mayor renombre y reconocimiento a nivel internacional, al igual que Miss Universo.

Las personas que formaban parte en ese entonces del comité organizador, no vieron en la convocatoria de Ana Martín el apartado de su edad y ante este error tuvo que ser descalificada ya que solo podían participar mujeres mayores de 18 años de edad.

"Cuando tenía 17 años, en esos años de juventud con un buen y delineado cuerpo unos amigos me animaron para que me inscribiera en el concurso Miss Mundo en 1963", comentó la actriz de cine y telenovelas en una entrevista que tuvo con Gustavo Suárez Ojeda para Impacto Latin News. (Ana Martín cuenta cómo fue trabajar con Angélica Rivera en la telenovela "Destilando amor").

Ana Martín, quien antes de entrar en el mundo de las telenovelas fue modelo en el show "La hora de Orange Crush" del actor argentino Raúl Astor, manifestó haber vivido una gran desilusión al no haber competido por la corona de Miss Mundo. En la entrevista antes mencionada contó:

Tenía las medidas perfectas para que me aceptaran, con toda mi ilusión me fui a Londres, la decepción que me llevé fue terrible ya que no me aceptaron por qué no había cumplido los 18 años, regresé a México y recibí mi primera oportunidad en la película 'Marcelo y María'.