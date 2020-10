¿Por qué la actriz Carmen Aub tomó la decisión de quitarse sus implantes de seno?

Carmen Aub, quien en la serie "El Señor de los Cielos" de la cadena hispana Telemundo interpretó a "Rutila Casillas", informó en sus redes sociales que se retirará sus implantes de senos, ya que últimamente le han estado causando algunos malestares. La hermosa actriz originaria de la Ciudad de México manifestó que tomó esta desición principalmente por su salud, tras tener varios síntomas asociados a la enfermedad por implantes mamarios.

¿Qué es la enfermedad por implantes mamarios?

De acuerdo con el portal BBC dicha enfermedad no está reconocida oficialmente, pero miles de mujeres reportan síntomas en foros de internet que van desde fatiga extrema hasta dolor crónico. Los síntomas reportados por mujeres quienes aseguran sufrir la enfermedad son amplios:

Fatiga.

Dolor en el pecho.

Caída del cabello.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Fotosensibilidad.

Dolor crónico.

Confusión.

Problemas del sueño.

En el video que la actriz Carmen Aub publicó en su feed de Instagram para informar que se retirará sus implantes de senos, contó a sus miles de seguidores: "hace 10 años los que me vieron pasar de '¿Dónde está Elisa?', de 'Niñas Mal' a un pequeño cambio en 'Esperanza del corazón', sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, más por el medio en el que yo me desenvuelvo".

Pero después de 10 años de trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por algún momento no sabía si más bien colocármelas más pequeñas o quitármelas por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama 'Breast Implant Illness', tiene muchísimas toxinas que nos hace mal a nuestro cuerpo y a nuestras hormonas, decidí que me las voy a quitar y la verdad es que el universo te va colocando como mejores piezas y llegué a las mejores manos.

La hermosa actriz Carmen Aub tiene 2.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @carmenaub

Aunque no especificó cuáles síntomas de la enfermedad por implantes mamarios tenía, Carmen Aub mencionó: "creo que tengo muchos de los síntomas que tiene la enfermedad, porque además con los años se va empeorando lo de los implantes, entonces ustedes son como mi segunda familia, se los quería compartir, igual es como algo que iba a ser un poco obvio".

Así como Carmen Aub, la también actriz Michelle Renaud se quitó sus implantes de senos. En febrero pasado contó los motivos: "en un sueño me dijeron que tenía 'veneno en el pecho' y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el 'Breast Implant Illness', me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos". Al respecto la novia del actor Danilo Carrera tuvo tres pensamientos que le dieron fuerza "para volver a ser plana":

La estética jamás va a estar por encima de mi salud.

¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a si mismo y a su cuerpo? ¡Con implantes en mi cuerpo!

Si llego a tener una hija y es plana ,que mensaje le iba a dar, ¿opérate?

"Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. Mi pareja me apoyó mucho lo cual agradezco infinito y me puse a buscar un nuevo doctor, ví varios que decían que la enfermedad del implante mamario no es real, que sí a algunas se les rompe y corren peligro o que otras las rechazan pero que no existe, osea nada seguros ¿no? Pero en fin hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño. Total que de todas maneras todos me dijeron que si me debían de operar para arreglar el mal trabajo del cirujano pasado, que ya fuera para quitar implantes o para arreglar necesitaba cirugía".

Michelle Renaud envió además un poderoso mensaje a todas las mujeres: