¿Por qué la actriz Danna Paola decidió no interpretar a Selena Quintanilla en la serie de Netflix?

Hace más de un año se estrenó "Selena: la serie", una producción de Netflix y Campanario Entertainment, serie basada en la vida de la cantante Selena Quintanilla, misma que fue aprobada por la familia Quintanilla. Aunque fue protagonizada por la actriz estadounidense Christian Serratos, en un principio, Danna Paola había sido elegida para interpretar a la "Reina del Tex-Mex".

Pero...¿por qué Danna Paola rechazó protagonizar la serie sobre Selena Quintanilla? En el podcast "No hagas lo fácil" del influencer y actor Juanpa Zurita, la joven cantante y actriz mexicana contó que hizo el casting para "Selena: la serie" en España, cuando se encontraba trabajado en la serie de Netflix "Élite", donde interpretó el personaje de Lucrecia Montesinos.

En ese momento, Danna Paola, de 26 años de edad, estaba en pláticas con ejecutivos de Netflix (llamado el gigante del streaming), para renovar su contrato y continuar con su personaje de Lucrecia, en la cuarta temporada de "Élite".

Vamos a renegociar para hacer la cuarta temporada y yo no sabía qué hacer, en ese inter yo hice el casting para Selena de Netflix.

Posteriormente, Danna Paola recibió la grandiosa noticia de que se había quedado con el protagónico, de la serie sobre la intérprete de "Como la flor", "No me queda más", "Si una vez" y muchas más. "Me quedo con el personaje, lo más cabrón y difícil fue llegar, saber que tenía el personaje y que también tenía la cuarta temporada de 'Élite' y yo: '¿qué hago? ¿pero mi música? Estoy empezando'".

Ante esta estresante y difícil decisión, la ex novia del actor Eleazar Gómez, se reunió con su equipo de trabajo. "Nos juntamos Ester, Mina, Claudia, Georgina y yo, y dijimos: '¿qué van a hacer? Y Ester contestó: 'yo no quiero', le dije: 'güey es que mi corazón me dice no, pero hay algo que me dice que sí'".

Al no saber qué hacer, Danna Paola visitó a un numerólogo, con la esperanza de poder recibir una orientación. Gracias a esta persona, descubrió que ella no es "la actriz que canta", más bien la "cantante que actúa".

Finalmente, encontró la luz al final del túnel. Rechazó la cuarta temporada de "Élite" y protagonizar "Selena: la serie", la cual tuvo como productores ejecutivos a Abraham y Suzette Quintanilla, el padre y hermana de la fallecida cantante.

"Lo de Selena lo deseché, dije que no. Después de que decidí no formar parte de la cuarta temporada de Élite y Selena, yo estaba en una crisis emocional de perspectiva de mi carrera, de saber si era buena cantante, si tenía que dedicarme a la música, si estaba haciendo bien las cosas".

Danna se enfocó al cien por ciento en su música. El año pasado lanzó su quinto álbum de estudio llamado "K.O.". Como sencillos se lanzaron los temas "Contigo", "No bailes sola", "Friend de semana" y otros.