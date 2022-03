¿Por qué la agrupación NU'EST decidió separarse? JR, Aron, Baekho, Ren y Minhyun hablan al respecto

L.O.Λ.E enfrenta sentimientos encontrados ante la confirmación de la separación de NU'EST. Mediante un comunicado, la compañía discográfica surcoreana Pledis Entertainment, la cual lanzó y representa a la fabulosa boyband de K-Pop, manifestó que los cantantes JR, Aron, Baekho, Ren y Minhyun, "culminará sus actividades oficiales como NU'EST de Pledis Entertainment con su álbum que se lanzará en marzo".

JR, Aron, y Ren dejarán Pledis Entertainment, adquirida por HYBE Corporation. Por su parte Baekho y Minhyun renovarán sus contratos para continuar con sus proyectos en solitario.

Ante esto, cada uno de los miembros de la banda originaria de Corea del Sur, publicaron cartas en sus respectivas redes sociales, para expresar su sentir ante sus fans y agradecerles por todo el apoyo incondicional que les han otorgado desde su debut en marzo de 2012, con el lanzamiento de su primer single "Face".

"Tras un largo período de reflexión y discusión, cada integrante del grupo ha decidido seguir su propio camino", externó el cantante, actor y rapero Kim Jong-hyun, mejor conocido como JR, líder de NU'EST.

Mencionó estar asustado y tener miedo de continuar solo, sin embargo, tiene intención de seguir juntando la experiencia de manera adecuada y sincera, tal como hasta ahora. "Cuando la nieve primaveral florezca y comience a soplar una agradable brisa, volveré a saludarlos con buenas noticias".

Kim Jong-hyun, mejor conocido como JR.

El vocalista y rapero secundario Aron, recordó que en los pasados 10 años, hubo varios momentos difíciles, en los cuales querían rendirse, pero lograron superarlos gracias al amor de su fandom llamado L.O.Λ.E.

"Gracias a ti, hemos aprendido mucho sobre el amor, la gratitud y lo que es precioso, muchas gracias. Tengo mucho miedo y nervios por hacer las cosas por mi cuenta, pero me quedaré contigo, así que no estés tan triste. Trabajaré duro para devolver el amor recibido en los últimos 10 años, así que estaría agradecido si siguieran recorriendo este camino conmigo".

Asimismo, el Idol pidió todo el amor y apoyo para sus amigos de NU'EST, "quienes continuarán brillando en el futuro".

Aron agradeció a todos sus fans por el apoyo.

Por su parte, el cantante y compositor Kang Dong-ho, conocido artísticamente como Baekho, vocalista principal de NU'EST, manifestó ante la separación de la banda: "en el futuro, iré paso a paso y trabajaré para que podamos compartir emociones como las risas y las lágrimas, los amo".

Baekho prometió seguir trabajando duro.

En su carta, Minhyun dijo que sus amigos y él decidieron tener un nuevo comienzo y devolverá el amor que ha recibido desde su debut, trabajando durante mucho tiempo con sinceridad. "Finalmente, espero que todos caminen junto a los demás integrantes de NU'EST, quienes son tan cercanos como una familia, hacia un brillante futuro".

Minhyun considera a sus amigos de la banda como su familia.

Por último, Choi Min-ki, mejor conocido como Ren, el maknae de NU'EST y quien se ha desempeñado como el bailarín principal de la boyband, se disculpó con L.O.Λ.E, "porque debe de haber estado esperando las noticias sobre la renovación de nuestro contrato, como hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, no ha sido una decisión fácil, pero decidí dejar NU'EST y caminar en una dirección ligeramente diferente".

Aclaró que no es un camino que haya recorrido anteriormente, "así que estoy un poco asustado y cauteloso, pero quiero tener coraje y recorrerlo. Se siente extraño no saber qué camino se abrirá frente a mí a continuación, pero usaré el trabajo que he hecho hasta ahora como mi fuerza motriz, seré valiente y caminaré hacia adelante. Estoy agradecido por todos los momentos que pasé como Ren de NU'EST".

Ren siente mucha incertidumbre ante el nuevo camino que recorrerá.

En el comunicado, Pledis Entertainment resaltó que NU'EST es un grupo valioso "que ocupa un lugar especial en nuestra empresa", al ser el primer grupo de chicos que lanzaron.

"El grupo ha sido amado por muchos por su música elegante, actuaciones y la forma en que escriben su narrativa dramática con su actitud intrépida desde su debut. Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a JR, Aron, Baekho, Minhyun y Ren, quienes siempre han dado lo mejor de sí durante los últimos diez años".

También expresaron su agradecimiento al fandom, que siempre se ha mantenido al lado de NU'EST, "les pedimos que brinden su amor y apoyo inmutables a los miembros mientras se embarcan en el próximo capítulo de sus carreras".