¿Por qué la canción "Magic Shop" de BTS, es tan especial y significativa para ARMY?

Al hablar de las canciones de BTS más especiales y significativas para ARMY, nombre que recibe su fiel legión de fans conformada por millones de personas de diversas edades y géneros, no podemos dejar de mencionar "Magic Shop", cuya letra y melodía han reconfortado a los seguidores de "Los chicos a prueba de balas", en los momentos más difíciles de sus vidas.

"Los días en que te odies a ti mismo, los días en los que quieras desaparecer para siempre, hagamos una puerta en tu corazón, si abres esa puerta y entras allí estaré, esperándote, está bien creer, eso te dará consuelo", dice Bangtan en una parte de "Magic Shop", agregando que mientras sus ARMYs beben una taza de té caliente, mientras miran hacia la vía láctea, "estarás bien, oh, esta es una tienda mágica".

"Magic Shop" fue incluida en "Love Yourself: Tear", el tercer álbum de estudio de BTS, lanzado en mayo de 2018, que forma parte de la trilogía "Love yourself (Ámate a tí mismo)", una de las mejores era musicales de Bulletproof Boy Scouts.

Jungkook, el Golden Maknae de BTS, participó en la composición y fue el productor de la canción en mención. RM, Suga y J-Hope también colaboraron en la creación de este hermoso tema, junto a Hee Soo Kang, Soo Hyun Park, Jordan Young y Candace Nicole Sosa.

"Magic Shop" trata sobre ese lugar seguro al que siempre podemos ir, cuando nuestro día no pinte de la mejor manera o cuando sintamos ya no tener la fuerza ante cualquier adversidad.

El origen de "Magic Shop" de BTS

En una entrevista para el portal estadounidense de crítica y comentarios sobre música, Kookie dijo que era una canción para ARMY. "Cuando estén cansados, emocionalmente exhaustos y pasando un momento difícil, pueden dibujar una puerta en sus corazones, entrar y estaremos allí". Asimismo, el Idol reiteró:

Es para que ARMY sepa que estaremos allí y seremos su fuerza, cuando se sientan mal.

Cabe mencionar que "Magic Shop", está inspirada en el libro "Into the Magic Shop: a neurosurgeon’s quest to discover the mysteries of the brain and the secrets of the heart", del profesor clínico de neurocirugía estadounidense James R. Doty, que en español el título sería "La tienda de magia: el viaje de un neurocirujano por los misterios del cerebro y los secretos del corazón".

El libro, son unas memorias de James R. Doty, sobre las lecciones que aprendió de Ruth, una mujer a quien conoció en una tienda de magia, una de las lecciones o trucos, fue abrir su corazón.

Y como el ARMY sabe, la canción fue dada a conocer a través del teaser del MV "Fake Love", canción principal del álbum "Love Yourself: Tear". Al inicio se lee: "'Magic Shop' es una técnica psicodramática que intercambia miedo por una actitud positiva".

Otra parte de la canción dice:

Si te dijera que yo también solía tener miedo a todo

¿Me creerías?

Toda la verdad, el tiempo que queda

Todas las respuestas están en ese lugar que encontraste

En tu vía láctea, en tu corazón

Me diste lo mejor de mí

Así que darás lo mejor de ti

Me encontraste, me reconociste

Me diste lo mejor de mí

Así que darás lo mejor de ti

Así que te encontraré, la galaxia que hay dentro de ti

Sin duda alguna, como se ha mencionado en otras publicaciones, las canciones de BTS son más que simples canciones.