¿Por qué la cantante Ninel Conde perdió la custodia provisional de su hijo Emmanuel?

En medio de su pelea legal con su ex pareja sentimental Ninel Conde, el empresario mexicano Giovanni Medina ofreció unas entrevistas para unos programas de televisión nacional, donde contó los motivos que él tuvo para solicitar la custodia provisional de su hijo Emmanuel, fruto de la relación amorosa que ambos tuvieron hace unos años.

En una de estas entrevistas que tuvo con la conductora Mónica Noguera para el show de televisión "De Primera Mano" de Imagen Televisión, la ex pareja del "Bombón asesino" comentó que si las autoridades correspondientes han fallado a su favor con respecto a la custodia de su hijo, es porque tiene los argumentos necesarios para que el menor de edad está bajo su cuidado y no porque tengan "palancas políticas", como la actriz de telenovelas ha asegurado en varias ocasiones.

Giovanni Medina manifestó que cuando tomó la decisión de solicitar ante un juez la custodia de Emmanuel, quien hoy en día tiene seis años de edad, supo que eso sería el final absoluto de su relación con Ninel Conde, quien hace unas semanas contrajo matrimonio con el empresario colombiano Larry Ramos.

Asimismo señaló que en la demanda de custodia, donde puso más de cuarenta argumentos por los cuales su hijo no podía estar junto a su mamá, resaltó que "hay uno en el que se menciona una situación en particular, de una persona en particular y creo que cualquier padre o madre que viera el por qué nos manifestamos ante la autoridad, no ante los medios de comunicación, sería empático y nos entendería".

Giovanni Medina aseguró a la hermosa Mónica Noguera, que las personas en el círculo social de Ninel Conde, no son la mejor influencia para Emmanuel.

"Había una persona que tenía costumbres, que ningún padre quisiera cerca de su hijo, hubiera querido pensar que no existía la mamá y sin embargo, ahí estaba a cargo de nuestro hijo y en sus propias palabras, él era el encargado de supervisar y de contratar a las nanas que cuidaban a mi hijo, ¿con qué capacidad, con qué preparación?, ¿por qué si tiene un papá?, si la mamá no quiere, lo respeto, pero aquí tiene al papá, el primer derecho es nuestro".

Fue en agosto pasado cuando la cantante conocida por temas como "Callados" (que grabó junto a su entonces novio José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian), dio a conocer a través de sus redes sociales, que había sido informada que su ex pareja sentimental le había quitado la custodia de manera provisional de su hijo.

Me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impide estar con él, recordando que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya cuatro meses.

En aquella ocasión la artista de 44 años de edad y originaria del Estado de México, denunció que el padre de su hijo estaba usando influencias políticas, para verse beneficiado en la batalla legal que llevan a cabo.

Ante esto en la entrevista antes mencionada, Giovanni Medina dijo que la ley juzga individuos y no juzga género, clases sociales, si una persona es famosa o no, si un conductor de televisión, "a la ley no le interesa eso, a la ley le interesa con quién está mejor el menor. Yo puse cuarenta argumentos de por qué mi hijo debería estar conmigo y no con su mamá, eso no limita que lo vea, nada más que su residencia sea conmigo, que la custodia tenga yo, mi contraparte tuvo cero argumentos".