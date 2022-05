¿Por qué la periodista Paola Rojas no quería formar parte de Netas Divinas? "Me presionaron fuerte"

Paola Rojas, reconocida periodista mexicana quien forma parte del equipo de Noticieros Televisa, es una de las conductoras favoritas del programa "Netas Divinas" que se transmite por Univisión, donde comparte vivencias tanto de su vida personal como profesional. Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magun y Galilea Montijo, también forman parte del elenco de presentadoras de este show.

Recientemente, la titular del noticiero "Al aire con Paola", estuvo en el programa "Pinky Promise" de la cantante Karla Díaz (integrante de JNS), donde confesó que no quería formar parte de "Netas Divinas". ¿Cuál era la razón?

Fue en el 2018 cuando los productores de "Netas Divinas" le hicieron la invitación a Paola Rojas, sin embargo, en ese entonces la periodista atravesaba por una etapa muy complicada y dolorosa, ante su separación del futbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, ex jugador de la Selección Mexicana.

"Me lo habían propuesto desde el principio y yo no quería, estaba en un momento feo de mi vida personal y no quería hablar de nada que tuviera que ver conmigo", expresó. "Me insistieron hasta el infinito, me presionaron fuerte, pero lo agradezco".

Paola Rojas, de 45 años de edad y originaria de la Ciudad de México, tiene ya cuatro años en "Netas Divinas". Y aunque al principio no deseaba entrar al programa, hoy en día está muy agradecida por formar parte de este proyecto, el que considera uno de los más importantes y exitosos de su carrera.

Creo que a veces las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras, más allá de cómo fue al principio, hoy lo agradezco como no tienes idea. Me fascina el programa, para mí es terapéutico, las amo, son mis hermanas, me río, pero lloro.

Asimismo, describió este programa como su segundo hogar, un espacio donde ha podido abrir su corazón y sanar heridas del pasado.

Cabe recordar que en el 2018, año cuando le ofrecieron a Paola entrar a "Netas Divinas", previo a la Copa Mundial de Fútbol en Moscú, Rusia, en redes sociales se filtró un video íntimo de Zague.

Él se encontraba precisamente en aquel país, preparándose para darle cobertura al Mundial de Futbol, al ser uno de los comentaristas enviados de TV Azteca. A su regreso a México, enfrentó una crisis en su matrimonio con Paola Rojas y posteriormente, el divorcio fue inevitable.