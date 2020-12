¿Por qué la revista TIME nombró a BTS como "Artista del año 2020"?

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de la sensacional agrupación BTS, no han tenido un año del todo bien emocionalmente hablando, al tener que poner pausa de un momento a otro a sus actividades como Idol (debido a la pandemia) y posteriormente llevarlas a cabo de una manera a la que no estaban acostumbrados desde su debut. Algo que hoy en día Bangtan añora con todo el corazón, es poder reunirse con el ARMY pero no a través de una pantalla.

Musicalmente hablando han logrado tener un 2020 fascinante, con muchos sentimientos encontrados y con el apoyo incondicional de su fiel fandom. La revista estadounidense TIME (una de las publicaciones más importantes e influyentes en el mundo), otorgó un nuevo nombramiento a Bangtan Sonyeondan: ¡Artista del año 2020!

La escritora y antropóloga Raisa Bruner resaltó en su publicación en la revista TIME sobre este nombramiento a la boy band originaria de Corea del Sur: "BTS no es solo el acto de K-pop más grande de las listas, se han convertido en la banda más grande del mundo, punto. Entre lanzar varios álbumes, romper todo tipo de récord, BTS ascendió al cenit del estrellato pop".

Asimismo Raisa Bruner mencionó que "Los Príncipes del Pop" hicieron todo esto en un año marcado por muchos contratiempos, en un año que el mundo hizo una pausa y todos lucharon por mantener sus conexiones. "Los vínculos de BTS con su base de fans internacional, llamada ARMY, se profundizaron en medio de la pandemia".

RM, Suga, V, Jungkook, Jimin, J-Hope y Jin. Foto: TIME

Durante la entrevista con TIME, Suga expresó sobre todo lo que el grupo (que debutó el 13 de junio de 2013 con el tema "No more dream"), ha estado logrando: "hay momentos en los que todavía me desconciertan todas las cosas inimaginables que están sucediendo, pero yo me pregunto, ¿quién va a hacer esto si no nosotros?". (Así fue como Suga se reunió con BTS en los Mnet Asian Music Awards 2020).

Conforme avanzaba el 2020 BTS se preparaba para el "Map of the Soul tour", el cual debió posponerse y luego cancelarse de manera definitiva. Pero no todo fue tristeza y frustraciones, ya que en medio de la pandemia lograron conquistar el #1 del Hot 100 de Billboard con su primera canción en inglés, "Dynamite". Asimismo fueron nominados por primera vez para los Premios Grammy 2021 en la categoría Mejor Actuación de Grupo/Dúo Pop, sin dejar de mencionar el reciente lanzamiento de su nuevo álbum BE, que fue creado en los tiempos del Covid-19.

“Lo que nos dio esperanza y alegría este año fueron nuestros fans y miembros, nuestra vida diaria, como trabajar en la música, bailar y ensayar juntos, fue la fuente de esperanza y felicidad para nosotros", comentó Jimin en la entrevista con Raisa Bruner para la revista TIME, al ser nombrado BTS "Artista del año 2020".

Jin, el integrante mayor de la banda y quien sería el primero en enlistarse a su servicio militar obligatorio, mencionó que ellos existen como BTS debido a la gran cantidad de personas alrededor del mundo, quienes escuchan su música. "Escalamos nuestro camino lentamente, así que se siente como si hubiéramos crecido juntos, nos conocemos a un nivel más profundo", agregó Jungkook, el Golden Maknae.

BTS, más que una boy band

Los Bulletproof Boy Scouts han sido abiertos sobre sus propios desafíos con la salud mental y han hablado públicamente sobre su apoyo a los derechos LGBTQ +, han apoyado movimientos como Black Lives Matter y mucho más. "Y han modelado una forma de masculinidad más suave y neutral, todo esto los ha hecho únicos no solo en el K-pop sino también en el mercado pop global", señaló la escritora Raisa Bruner.

Cabe recordar que a fines del 2018, TIME nombró a BTS como "Líderes de la próxima generación" y en abril de 2019, fueron incluidos en la lista de "Las 100 personas más influyentes", personas consideradas como los “pioneros, líderes, titanes, artistas e íconos más influyentes del mundo". En aquella ocasión la cantautora estadounidense Halsey, quien colaboró con la boy band en "Boy with luv", escribió una reseña de BTS para la revista. Una parte de ese texto cita:

"En los últimos años, el grupo de K-pop se ha llevado la industria de la música por la tormenta, rompiendo récords de ventas, obteniendo elogios y presentándose en todo el mundo para audiencias de cabeza, todos ellos como embajadores ejemplares de su cultura coreana. Con mensajes positivos de confianza en sí mismos, complejidades de la filosofía ocultas en sus canciones brillantes, verdadera sinergia y hermandad en cada paso de su elaborada coreografía, e innumerables esfuerzos caritativos y antropológicos, BTS ha puesto sus 14 mejores pies como modelos a seguir para millones de personas, admiradores y cualquier otra persona que se sienta atraída por el innegable encanto de BTS".