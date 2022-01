¿Por qué las hermanas Thalía y Laura Zapata no se llevan del todo bien? ¿Qué sucedió entre ellas?

Las actrices mexicanas Laura Zapata y Thalía son hijas de la misma madre, la empresaria Yolanda Miranda Mange, más no del mismo padre. A lo largo de sus vidas han ocurrido situaciones que fracturaron su relación de hermanas, dejando en evidencia ante los medios de comunicación, que su relación no es la mejor. Cabe mencionar que en ciertas ocasiones, "fuman la pipa de la paz", como en el cumpleaños de su abuela materna Eva Mange.

Laura Zapata es hija del deportista, exboxeador, Míster México, modelo y empresario mexicano Guillermo Zapata Pérez de Utrera, quien fuera el primer esposo de Yolanda Miranda Mange. La también cantante Thalía, es descendiente del científico, escritor y criminólogo mexicano Ernesto Sodi Pallares.

Las hermanas estuvieron distanciadas desde pequeñas; en varias entrevistas la actriz de cine, teatro y televisión Laura Zapata, ha comentado que a los tres años de edad, su mamá la envió a vivir con su abuela Eva, pues no se llevaba muy bien con Ernesto Sodi Pallares, padre de Thalía.

Mi abuela ha sido mi mamá, a los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería.

La relación comenzó a fracturarse tras el secuestro de Laura Zapata y su otra hermana Ernestina Sodi, el cual ocurrió en el 2002. La esposa del empresario musical estadounidense Tommy Mottola, se sintió culpable por la privación de la libertad de sus hermanas, porque todo aconteció cuando no residía en México.

Cabe mencionar que en su libro "Líbranos del mal", Ernestina Sodi menciona que la intérprete de temas como "Amor a la mexicana" o "No me acuerdo", había sido quien pagó el rescate para que fueran liberadas, pero lejos de unirlas, este suceso las alejó.

Laura Zapata y Thalía son reconocidas cantantes y actrices.

Años después del secuestro, falleció la señora Yolanda Miranda Mange a consecuencia de un ataque cardíaco, originándose un pleito entre las hermanas, debido a que Thalía logró llevarse el cuerpo de su mamá a Nueva York para ser sepultado, algo en lo que no estuvieron de acuerdo Laura y Ernestina.

La cantante le pidió a su abuela Eva Mange la autorización; en su momento en una entrevista para el programa "Ventaneando", la señora externó: "me dice Thalía: 'Ay, abuelita, dame a mi mamá para llevármela para allá', dice: '¿tú qué vas a hacer con ella?' y se la tuve que dar y la fuimos a dejar allá".

Posteriormente, Laura Zapata arremetió contra Thalía ante la prensa de espectáculos, al decir que su hermana era una "malagradecida", debido a que años atrás, había despedido a su mamá, quien fungía como su representante, "ella hizo a Thalía y era su fan número uno".

Otra situación que las llevaron a tener una relación no tan grata, fue cuando Laura demandó a Thalía por la manutención de su abuela Eva Mange, manifestando que no se estaba haciéndose cargo económicamente, de la parte que le correspondía darle a su abuela.

Thalía lo negó, señalando que cuando trataba de comunicarse con su abuela, no querían pasarle el teléfono.

En otro dilema relacionado con su abuela, Laura Zapata la sacó de un asilo de la Ciudad de México el año pasado, donde presuntamente la señora de edad avanzada sufrió maltratos y no era cuidada como correspondía.

Leer más: ¡"Cantinflas" pudo ser su abuelo! La curiosa anécdota del cantante Kalimba, ex integrante de OV7

En un encuentro con varios medios de comunicación, dijo que su hermana estaba indignada por lo sucedido, pero no quería involucrarse en ningún asunto legal contra el asilo. "Sí se lo pedí y me dijo 'cuesta mucho dinero meterte en una cosa de esas, los abogados son muy caros', además, yo me imagino que también quiere cuidar su imagen ¿no?".