Por qué los RBD no asistirán a la boda de Dulce María

Dulce María formó parte de uno de los proyectos más exitoso de la televisión mexicana y que traspasó frontera: ¡RBD! La cantante formó una gran familia junto a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Poncho Herrera y Christopher Uckermann; la también actriz está por vivir uno de los momentos más importantes de su vida, pero, ¿estarán presentes sus amigos y ex compañeros de RBD?

Durante su paso por la alfombra roja del evento para celebrar los 20 años de Vogue México y Latinoamérica, Dulce María charló con la prensa de espectáculos donde una de las preguntas inevitables, era si sus amigos de RBD asistirían a su boda con el cineasta Paco Álvarez, a lo que respondió:

Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo.

Verónica Bastos, una de las conductoras del programa Suelta la Sopa, se cuestionó si es normal esta situación entre los RBD, pues se puede entender que alguno no vaya, pero que todos tengan compromisos le huele a "chamusquina".

Anteriormente Dulce María había manifestado que solo Poncho Herrera no estaría invitado a su boda, ya que hace unos años tuvieron una relación amorosa y no sería adecuado tener a su ex novio en su boda.

A principios del pasado mes de octubre, la cantante compartió un par de fotos antañas junto a RBD: "hay cosas que duran lo suficiente para ser inolvidables, gracias por todo el amor y todo el aprendizaje, gracias por tanto".