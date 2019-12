Por qué los RBD no ganaban dinero por la mercancía con su imagen

Maite Perroni estuvo recientemente como invitada en el programa "Peluche en el estuche" del Escorpión Dorado, que se transmite por YouTube. La actriz y cantante comentó que a pesar de que el fenómeno RBD creó todo tipo de mercancía, a ella y a sus compañeros no les tocó ni un peso de esos productos, asimismo mencionó que desconoce a dónde fueron a parar dichas ganancias.

El colosal éxito de RBD se vio reflejado en los miles de fans que asistían a los conciertos, veían la telenovela e invertían su dinero en mercancía de todo tipo, incluyendo estampas, camisetas, tazas, sudaderas y, en algún momento, hasta calzones que se vendían en el súper.

"Si estuvo divertido, la verdad que si fue una etapa padre, aunque no ganamos nada, estuvo bien, imagínate que hasta había calzones de RBD en los supers y no nos tocaba nada", comentó Maite Perroni al youtuber El Escorpión Dorado.

Esta semana los fieles fans de la agrupación "estallaron" en euforia ante un inesperado reencuentro de sus seis integrantes: Anahí, Maite Perroni, Duice María, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Cada uno de ellos compartió la misma fotografía grupal en sus respectivas redes sociales. Maite Perroni manifestó: "este es el verdadero reencuentro no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola".

"Y ayer erlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada, estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre, fue un regalo de amor máximo directo al corazón".