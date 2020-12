¿Por qué los fans de "Yo soy Betty, la fea" lamentan la muerte de Armando Manzanero?

Los fans de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" están recordando hoy especialmente, la participación especial que tuvo Armando Manzanero en el capítulo final (que se transmitió el 8 de mayo de 2001), de esta historia creada por el fallecido Fernando Gaitán. Luego de mucho sufrimiento "Beatriz Pinzón Solano" interpretada por la actriz colombiana Ana María Orozco, por fin se casaba con el amor de su vida "Armando Mendoza", personaje del actor Jorge Enrique Abello.

Para la ceremonia religiosa "Armando Mendoza" le tenía una gran sorpresa a "Betty". Unos momentos después de iniciar la misa, el cantautor mexicano Armando Manzanero y la cantante puertorriqueña Olga Tañón, interpretan con mucho sentimiento "Somos novios", una de las grandes e icónicas canciones del llamado "Rey del romanticismo".

Vaya momento de muchos suspiros vivieron los fans de la telenovela "Yo soy Betty, la fea", al ver a los protagonistas de estas historia unir sus vidas, mientras el maestro Manzanero y Olga Tañón cantaban: "somos novios pues, los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos".

En redes sociales muchos de los fans de "Yo soy Betty, la fea" han lamentado la muerte del cantautor originario de Mérida, Yucatán, quien perdió la vida a sus 85 años de edad luego de unas complicaciones en su salud, a raíz de su contagio de Covid-19. (Los mejores duetos de Armando Manzanero, "El rey del romanticismo").

"Cómo olvidar que Don Armando Manzanero cantó en la boda de Betty, la fea (cuando ya no era fea)", "¿por qué se van los buenos? se fue Armando Manzanero, el mundo pierde sus inolvidables boleros, Q.E.P.D. En el matrimonio de Betty, la fea cantó 'Somos novios'", "la verdad no era fan de Armando Manzanero, solo supe de su existencia por su participación en 'Yo soy Betty, la fea' y me encantó".

Murió Armando Manzanero, un bolerista que enseñó que la música y el amor van de la mano. Cientos de temas y entre ellos unos icónicos como 'Contigo aprendí', 'Nada personal' y 'Somos novios', tema que interpretó junto a Olga Tañón en el capítulo final de 'Betty la fea'.

Asimismo otros fans expresaron: "yo poco se de Armando Manzanero, salvo su participación especial en 'Betty la fea', pero no deja de ser doloroso que su partida no sea simplemente una broma de día de los inocentes", "gracias Don Armando Manzanero, su música acompañó muchos de mis momentos más felices y también otros más melancólicos. Ah, y el final de 'Yo soy Betty, la fea'".

Estaba en @warnermusiccol y para el final de Yo soy Betty la fea se logró la participación de #ArmandoManzanero y Olga Tañón. Ya había estado @montanertwiter y era una oportunidad para dar a conocer a la llamada "Mujer de fuego". Un gran señor. #SomosNovios pic.twitter.com/n7InsDWo2L — JorgeAlfredo Jimenez (@jorgeafeo) December 28, 2020

En las stories de su cuenta en Instagram, la actriz Ana María Orozco compartió una fotografía que se tomó junto al intérprete mexicano, tras la grabación de la participación especial que tuvo. En dicha imagen también aparecen Olga Tañón y Jorge Enrique Abello.

Armando Manzanero contribuyó a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo. Gracias a éxitos como "No", "Adoro", "Esta tarde vi llover", "Voy a apagar la luz", "Contigo aprendí", "Somos novios", "Como yo te amé", "Te extraño", "Por debajo de la mesa", "No sé tú", "Nos hizo falta tiempo" y "Nada personal", es considerado uno de los máximos exponentes de la composición.

En palabras del escritor mexicano Carlos Monsiváis, "Manzanero hace del trabajo constante su fuente de inspiración, de la inspiración uno más de sus recursos estilísticos, de los tres o cuatro minutos de cada canción el paisaje donde la melodía compleja y las frases sencillas hacen inevitable el enamoramiento del amor".