¿Por qué muere personaje de V de BTS en "Hwarang", drama donde actuó junto a sus amigos del Wooga Squad?

El cantante, compositor, modelo, actor y bailarín surcoreano Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes de BTS, debutó en los K-Dramas al formar parte del elenco de "Hwarang: the poet warrior youth", una serie histórica donde actuó al lado de sus amigos Park Seo Joon y Park Hyungsik, quienes forman parte del Wooga Squad, así como con Minho, uno de los miembros de la agrupación SHINee.

El drama, que fue transmitido por el canal de la televisión surcoreana KBS 2TV, narra la historia de los Hwarang ("Caballeros Flor"), un grupo élite de jóvenes guerreros que viven bajo el Reino de Silla (uno de los tres reinos de Corea que existió entre los años 57 a. C. y 935). La serie siguió el viaje de estos jóvenes de diferentes clases sociales, que se unen para crear una nueva Silla y encontrar el amor y la amistad a lo largo del camino.

De acuerdo con la sinopsis, "estos caballeros elegantes y talentosos", podían engañar y vencer a cualquiera, mientras promovían la justicia en Seorabeol, la ciudad capital del reino antes mencionado. "Uno de ellos se convertirá en el Rey Jin Heung de Silla para cambiar el curso de la historia".

V de BTS interpreta a Seok Hansung en el drama "Hwarang: the poet warrior youth". Es el Hwarang más joven, es brillante e inocente. El último "jin-gol verdadero" de su wolseong; prefiere más a su medio hermano, Seok Dan Sae, que a su abuelo.

V de BTS junto a los otros actores de "Hwarang".

Para tristeza de ARMY, la fiel legión de fans de BTS, el personaje de Kim Taehyung muere, al interponerse en una pelea entre Moo Myung (personaje de Park Seo Joon) y otro de los guerreros.

Durante dicha pelea, el guerrero intenta lastimar con su espada a Moo Myung. Justo en ese momento, Hansung lo evita deteniendo el arma blanca con sus manos, provocándole unas heridas. Pero esto no provocó su muerte, sino el veneno que estaba impregnado en la hoja de la espada.

"¿Qué estás haciendo? ¡¿Por qué estás haciendo esto?! ¿Por qué aplicaste el veneno que te dio el abuelo?", expresa Hansung, mientras tiene la espada entre sus manos.

Hansung pierde la vida en brazos de Moo Myung. La escena hizo llorar a ARMY, pero a su vez, muchas fans han manifestado en redes sociales, haberse reído un poco por la manera como Tae movía sus ojos en sus últimos momentos de vida.

"'Hwarang' es un trabajo que me ha hecho darme cuenta de muchas cosas y me ha dado muchas memorias bonitas e inolvidables", expresó V en un comunicado, tras finalizar su participación en el drama. "Estaba feliz de poder sonreír y llorar junto a Hansung en el drama y de vivir como Hansung". El Idol esperó que la sinceridad de su personaje, haya sido transmitida a todas las personas que vieron la serie.

Agradezco sinceramente a los espectadores por apoyar y querer a Hansung. Por favor, recuerden el Hansung de Kim Taehyung durante mucho tiempo y continúen dando mucho amor al drama 'Hwarang'.

Por otra parte, en la conferencia de prensa previa al estreno de "Hwarang", el productor Yoon Jung Shik, confesó haber reclutado a V de BTS, ya que se enamoró de él a primera vista.

"Necesitábamos a alguien que tuviera una personalidad inocente y brillante, el personaje es el más joven de muchos hermanos y su personalidad, es la inocencia sin mancha. Él no es uno de los personajes más centrales, pero es muy singular y encantador. Recluté a todos los otros hermanos primero y luego llamé a V, debido a su naturaleza extremadamente brillante".

Contó que en la reunión que tuvieron para ofrecerle ser parte de este proyecto, Tae "se veía tan lindo y era muy juguetón, me preocupaba que no tuviera experiencia en actuar, pero después de la lectura de guion decidí que lo haría bien con un poco de entrenamiento".

Yoon Jung Shik quedó más que satisfecho con el trabajo del Idol, ya que sin ser actor, desempeñó a la perfección su personaje.

Leer más: La historia detrás de "Blue & Grey", canción compuesta por V de BTS e integrante del Wooga Squad

Cabe mencionar, que V y su amigo Jin, interpretan "It's definitely you", la canción principal del OST de "Hwarang: the poet warrior youth".