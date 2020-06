¿Por qué no habrá cuarta temporada de la serie de Netflix Anne with an E?

La entrañable serie de Netflix "Anne with an E", basada en la novela canadiense " Anne of Green Gables ", ha alcanzado gran éxito durante sus tres temporadas con las que se ha ganado el corazón de los usuarios de la plataforma de streaming.

Desafortunadamente, Netflix ha dado a conocer que la serie no contará con una cuarta temporada. ¿A qué se debe esto?

¿Por qué "Anne with an E" no tendrá cuarta temporada?

Desde el pasado 25 de noviembre de 2019, cuando Netflix anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de "Anne with an E", también dio a conocer que esta sería la última temporada de la serie creada por Moira Walley-Becket y producida por Northwood Entertainment.

Esperamos que a los fans de la serie les encante la temporada final tanto como a nosotros, y que aporte una conclusión satisfactoria al viaje de Anne", dijeron Netflix y la televisora canadiense CBC en el comunicado.

Every day can be an adventure. ������



The final season of #AnneWithAnE is coming to @Netflix January 3 pic.twitter.com/cRdbp1MI9k — Anne with an "E" (@AnneWithAnE) December 18, 2019

La noticia fue devastadora para la comunidad de fans, quienes esperaban con ansias la llegada de la nueva entrega pero no tenían idea de que su serie favorita llegaría a su fin de esta manera.

Lo que dijo la creadora

Ese mismo día, Moira Walley-Beckett, la creadora, confirmó el inminente fin de "Anne with an E", aclarando que la decisión de terminar con la serie no fue del equipo creativo, sino de Netflix y CBC.

"Queridos fans y amigos de #AWAE, lamento la triste noticia de Netflix/CBC de hoy. Ojalá pudiera ser distinto, pero no lo es. Hemos alcanzado el final del camino a Green Gables después de tres temporadas maravillosas. Mi corazón está triste, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, equipo, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento realmente bendecida por haber tenido la oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis almas gemelas. Sé que han amado esta serie tanto como yo y se los agradeceré por siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

¿La razón? De acuerdo al productor de la serie, pese al fuerte apoyo por parte de los admiradores, el programa no logró atraer la atención del público más joven, sino que era popular entre usuarios de 25 a 54 años.

Los fans no están contentos

Sin embargo, los fans continúan lamentando el final de una de sus series favoritas, al punto de que han lanzado una petición a través de Change.org para evitar que "Anne with an E" fuese cancelada, la cual ha sido firmada por casi 600 mil personas hasta este 3 de junio.

Casi 600 mil personas han firmado la petición para que Netflix no ponga fin a "Anne with an E". Imagen: Captura de pantalla Change.org

Hasta la fecha, ni Netflix ni la creadora de la serie han anunciado algún cambio sobre la decisión de finalizar "Anne with an E", lo que no desalienta a los admiradores para insistir a través de redes sociales.

Netflix: season 3 is the final season of Anne With An E

All the fans of the show:

ANNE 200kpic.twitter.com/fifDKDaUof — Sidney �� (@pilbertspurgeon) February 15, 2020

Sin embargo, los fans se han visto esperanzados desde que Netflix retirara la inscripción de "Temporada final" del póster oficial de la serie, pero por ahora todo es especulación.

Tengo la ligera esperanza de que renueven Anne with an E porque @Netflix quito el “The Final Season” de los pósters������

¿Alguien está conmigo?#AnneWithAnE #reneweannewithane pic.twitter.com/wvQzFMoKUQ — Sandra Elizabeth (@SandraE91584871) January 8, 2020

