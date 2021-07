"¿Por qué no nos hemos acostado?", razón por la cual Andrés García no tuvo amorío con María Félix

María Félix y Andrés García fueron grandes amigos, sin embargo, no tuvieron el privilegio de trabajar juntos en una película en la extinta época de oro del cine mexicano. En varias ocasiones el veterano actor de cine, teatro y televisión, ha comentado que entre ambos había mucha química y atracción, sin embargo, él no quiso tener un romance con "La Doña".

Es por mucho sabido que María Félix era una mujer de armas tomar, quien se caracterizaba por no tener "pelos en la lengua", como coloquialmente se dice. En su canal de YouTube, Andrés García compartió lo que en una ocasión le dijo la gran diva del cine mexicano:

"Bueno, ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado, qué impedimento has visto tú?", a lo que Andrés García le respondió: "yo no tengo ninguno, sino que me tiemblan las piernas".

Aunque Andrés García tuvo una fama de ser todo un Don Juan, para sorpresa de muchos de sus seguidores, confesó que a María Félix le tuvo miedo. "Nos queríamos y nos admirábamos muchísimo mutuamente, desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación".

Ver para creer, Andrés García le tuvo miedo a María Félix. Foto: Agencia México

En uno de sus recientes videos en su canal de YouTube, donde comparte muchas de sus anécdotas como actor, resaltó que "La Doña" era muy encantadora con él. "Es la única mujer que me ha dado miedo, yo dije: '¿qué tal si me enamoro?'".

Andrés García, quien fue considerado un sex symbol, comentó que se sentía incómodo cuando se encontraba a María Félix en compañía de su esposo, el banquero francés Alexander Berger.

"'La Doña' y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho y siempre tuvimos ganas el uno del otro, a mí me daba pena porque a ella le valía madres, ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba, no paraba de apapacharme y de besarme".

Andrés García se refirió a María Félix como "una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso". Aunque la actriz era un poco mayor que él, "eso no importaba para que yo sintiera un gran atracción hacia ella".