¿Por qué no se hablan los hermanos y actores Arath de la Torre y Ulíses?.

México. En la vida de los artistas pasa igual que en la de las familias "comunes y corrientes": hay problemas personales, económicos y prueba de ello sería la supuesta mala relación que llevan los actores y hermanos Arath de la Torre y Ulíses de la Torre, puesto que no se hablan desde hace varios años.

Y es que desde hace varios meses se ha comentado en varios programas de espectáculos que Arath de la Torre, quien participa actualmente en el programa de televisión Hoy, junto a Andrea Legarreta y a Galilea Montijo, y su hermano Ulíses no se llevan bien, incluso no se hablan.

Al respecto ninguno de los hermanos ha querido indagar mucho, pero es Ulíses quien en el programa De Primera Mano quien finalmente se decidió a hacerlo y únicamente dijo que entre ambos existe "solo una sana distancia".

Él está con otra producción, el Cuarentenorio. No hay ninguna molestia, simplemente hay una sana distancia lógica, por el momento, respetando estos vértigos, de lo que está sucediendo. Yo estoy contentísimo, siempre me da gusto que le vaya bien, es una gran inspiración para mi carrera, siempre lo he dicho.”