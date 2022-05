¿Por qué no se han casado Shakira y Gerard Piqué? Él responde con la verdad

México. Shakira y Gerard Piqué tienen una relación amorosa desde varios años atrás, pero no se han casado, además son padres de dos menores de edad y juntos forman la familia perfecta.

Y aunque en varias entrevisas han cuestionado a Shakira y a Gerard Piqué por qué no se han casado, se han limitado a decir que así viven felices y así desean seguir viviendo.

Pese a que los fans de ambos, especialmente los de Shakira, le piden que se case con él y tengan una gran boda, puesto que les encantaría verlos vestidos como novios, esto no será posible porque ninguno de los dos lo desea.

En reciente entrevista con Gary Neville para su canal de YouTube, The Overlap, cuestionan nuevamente a Gerard sobre por qué no se ha casado con Shakira y responde:

"No estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados."

Shakira e hijos. Foto de Instagram

La pareja tiene una relación desde 2010 y aunque se ha rumorado varias ocasiones que se separan, esto jamás ha sucedido y solo han sido "dimes y diretes" los que la han rodeado.

Shakira, de 45 años de edad, y Gerard Piqué, de 35 años de edad, se conocieron durante 2010, en el Mundial de futbol en Sudáfrica, donde España, el equipo de Piqué, se coronó como el campeón, luego él intervino en un video musical de ella y la relación sentimental creció.

Gerard, quien es futbolista, en la misma entrevista menciona que Shakira y él han funcionado como pareja y papás, y no ocupan que exista un papel de por medio para que se avale su amor y mucho menos el que sienten por sus hijos.

Y como la gran familia que es, Shakira, Gerard Piqué y sus dos hijos han viajado por muchos países del mundo en plan de trabajo o de vacaciones, además en sus redes sociales comparten en ocasiones momentos de esos viajes que disfrutan.