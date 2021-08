"¿Por qué pone eso, todo esta bien?", el mensaje de Don Vicente Fernández que ha preocupado a sus fans

El pasado fin de semana Don Vicente Fernández tuvo sufrió una caída en su Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga cerca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo que provocó en el cantante de música mexicana una lesión cervical. Ante esto "El Charro de Huentitán" fue llevado a un hospital en la ciudad antes mencionada, donde fue sometido a una cirugía.

Al día siguiente en la cuenta de Instagram de Don Vicente Fernández se publicó un mensaje que ha preocupado a sus fans. En la imagen que acompaña dicho mensaje, el papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", luce uno de sus trajes de charro. "No se rindan ante sus sueños, dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar…Chente sigue siendo el rey".

Ante estas palabras los fans de "El Charro de Huentitán" se preocuparon aún más por la salud del patriarca de la Dinastía Fernández.

"¿Por qué pone eso, todo está bien?", "en oraciones por su pronta recuperación", "ánimo mi Chente, ídolo de ídolos", "suena a despedida", "Dios nos lo cuide, oremos por él para que Dios le mande su pronta recuperación", "pareciera que se está despidiendo", "siento qué no es momento todavía para qué nos deje Don Vicente, no por favor" y muchos más, son los mensajes de parte de sus fieles seguidores.

Don Vicente Fernández permanece en terapia intensiva. Foto: Instagram @_vicentefdez

Unas horas después de que se publicará el mensaje antes mencionado, se dio a conocer un parte médico con el permiso de la Familia Fernández Abarca, para explicar la situación actual de Don Chente.

El estado de salud del intérprete de música mexicana, quien en febrero pasado cumplió 81 años de edad, "es sin duda grave, pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical". Asimismo los médicos que lo están atendiendo, manifestaron que "en este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva".

El personal médico solicitó a los medios de comunicación a las afueras del hospital, dejar libre acceso al nosocomio a todo integrante de la Familia Fernández Abarca, "esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello".

Dejaron muy en claro que toda información sobre el estado de salud del cantante, será compartida a través de las redes sociales de Don Vicente Fernández.

De acuerdo con su hijo Vicente Fernández Jr, "El Charro de Huentitán" tuvo un accidente en su Rancho Los Tres Potrillos: "Se resbaló y se cayó, estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero todo va caminando bien".

Cabe recordar que hace unas semanas Don Chente estuvo hospitalizado por una infección en las vías urinarias.

