¿Por qué salió Danna Paola de 'Élite'? La actriz y cantante reveló los motivos

Tras haber salido de la serie española ‘Élite’, Danna Paola dejó a millones de fans decepcionados. Ahora, la cantante y actriz explica finalmente por qué decidió dejar el proyecto de Netflix.

Pese al gran éxito del personaje de Lucrecia en ´Élite’, la tercera temporada de la serie fue la última vez que vimos a Danna Paola, pues ya no aparecerá más en la cuarta que se está preparando, ni en la quinta que ya se confirmó.

Ahora Danna Paola, quien finalmente regresó a España durante la promoción de su álbum ‘K.O.’, rompió el silencio respecto a su salida, esto en el programa de entrevistas ‘El Hormiguero’.

Había sido su doble vida como cantante y como actriz lo que llevó a Danna Paola a escoger entre los dos proyectos que estaba llevando a cabo para la televisión y para la música. Esta decisión la tomó durante las grabaciones de la tercera temporada de ‘Élite’.

“Se empieza a hablar de la cuarta temporada de Élite durante la tercera, y sabíamos ya cómo iba a terminar la historia y todo esto, y también fue una decisión de todos los que salimos”, dijo. “Yo venía jugando a Hannah Montana porque yo dividía mi vida entre ser actriz y ser cantante al mismo tiempo”.

Danna Paola señaló que el trabajar en ambas cosas le dificultaba dar todo de sí, y que al ver el éxito de su canción ‘Mala Fama’, decidió darle una oportunidad a la música, un lado de ella en el que no confiaba tanto como lo hacía con la actuación.

“Me gusta trabajar y dar mi 100 por ciento en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, soy muy workaholic, y dije, ‘no me puedo dividir’ (...) Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio, y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, luego tenía que volar los fines de semana; me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”.

Además del cansancio y la doble vida, Danna Paola señaló que también le resultaba muy difícil separarse de su papel al terminar de grabar la serie, sintiendo que Lucrecia se había apoderado de su personalidad, por lo que adoptar el rol de cantante era todavía más difícil.

“Fue complicado llevar esa doble vida, y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y en este caso Lucrecia vivía en mí, Lucrecia era yo, entonces era muy difícil crearme el personaje de cantante”, dijo.