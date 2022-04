"¿Por qué se aferran...?", entre lágrimas, Allisson Lozz reclama a fans por recordarle su pasado

México. Allisson Lozz, protagonista de inolvidables melodramas como En nombre del amor, llora al recordar su pasado en Televisa y también revela el motivo por el cual abandonó su trabajo como actriz.

"Lo peor que me ha pasado en mi vida...", dice Allisson Loz al revelar por qué se retiró del mundo de la actuación, que tanto disfrutaba, y la información se comparte en varios portales de noticias de espectáculos.

A través de un video que la misma actriz comparte en su cuenta de Instagram menciona a sus seguidores que si la llegan a ver en la calle, no le pidan fotos, pues ya no es una persona pública y además le recordarían su doloroso pasado como actriz.

Allisson Lozz no puede evitar llorar al recordar algunos de los momentos más difíciles que vivió cuando se dedicaba a actuar en una etapa de su vida donde era niña-adolescente, por lo que sus fans reaccionan intrigados y se sensibilizan con ella, según comentarios que le hacen.

Allisson explica que ya se cansó de que siempre que la miran en lugares públicos las personas le piden que se tome fotografías con ellas: “Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, dice en Instagram.

Pero cuando a Allisson le dicen que la siguen en redes sociales y que empiezan a preguntarle cosas de su carrera, ella se pone triste en lugar de contenta: "Entonces es como que 'ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando", añade en el mismo video.

De acuerdo a Allisson, no le gusta recordar su pasado como actriz porque ganaba poco, trabajaba mucho y no tenía pagos extras, aunque sí trabajaba tiempo extra y eso la estresaba y entristecía, contrario a lo que mucha gente piensa respecto a que ganó mucho dinero acutando en sus telenovelas.

“Por lo poco que ganaba, a penas mantenía a mi familia, yo no tenía dinero para comprar mis vestidos de noche para los eventos y no iba", recuerda también tristemente Lozz.

Y también refiere que su relación con sus padres no era del todo buena: "La relación con mi mamá era bien triste; dije no le importo a mis padres, a los productores”, aclaró.

“Yo lloraba diario, si me sentía enferma, me gritaban. A los 16 dije no puede ser que haya insultos, amenazas, que todo mundo se divorcie no puede ser que vaya a crecer en este medio”.

Pero la novela donde sí disfrutó fue Al diablo con los guapos porque la producción era más noble, deja en claro. "Los actores me hablaban como una hermanita. Las jornadas eran muy muy pesadas, me ponían psicológica."