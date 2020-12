¿Por qué se ausentó Galilea Montijo de "Hoy"? Los rumores de su salida no se hicieron esperar

Tras la muerte de la productora de televisión Magda Rodríguez, quien estuvo al frente del programa Hoy por más de dos años, al parecer habrá algunos cambios en el matutino estelar de Televisa. Asimismo con la próxima llegada del 2021, los rumores de estos cambios no se han hecho esperar. Desde hace unos días la hermosa conductora Galilea Montijo ha estado ausente y muchas personas, se han preguntado en redes sociales por el motivo.

Ante la ausencia de la esposa del empresario Fernando Reina Iglesias de este show mañanero, varias personas han llegado a pensar que la salida del programa de la también actriz de telenovela, está cada vez más cerca.

La realidad es que Galilea Montijo no ha estado en las últimas emisiones del matutino Hoy, ya que viajó a San Antonio, Texas (Estados Unidos), ya que formó parte del elenco de conductores del Teletón USA 2020. Asimismo Paul Stanley, hijo del fallecido conductor de televisión Paco Stanley, también se ausentó del programa para formar parte de esta recaudación de fondos para el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón USA (CRIT), para poder ayudar a niños y niñas con discapacidad neurológica y neuromusculoesquelética.

El Teletón USA 2020 fue transmitido por la cadena Univisión; en su cuenta de Instagram la ex novia del futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco (actual Gobernador del estado de Morelos), estuvo compartiendo fotografías junto a las otras personalidades que también estuvieron en la conducción como Alejandra Espinoza, Karla Martínez, Raúl González y más. (Así fue la reacción de Galilea Montijo, cuando Juanpa Zurita le recordó su noviazgo con Cuauhtémoc Blanco).

Asimismo a través de sus redes sociales Galilea Montijo expresó su alegría y gratitud, ya que Teletón USA 2020 logró recaudar 6 millones 114 mil 812 dólares. Cabe mencionar que pese a las adversidades durante este año a raíz de la pandemia del Covid-19 el CRIT TeletonUSA en San Antonio, Texas, ha continuado con sus labores. El personal médico ha estado cerca de sus pacientes y sus familiares, gracias a la tecnología de la comunicación tanto auditiva como visual.

Recordemos que el fin de semana pasado, Galilea Montijo también estuvo como conductora en Teletón México 2020 al lado de grandes amigos como Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil, donde se logró recaudar más de 380 millones de pesos.

"Que milagro tan grande le regalaste a nuestros niños y niñas de Teletón México. Gracias por donar, gracias por no dejarlos, a ti que donaste que Dios te lo regrese un millón de veces en salud y felicidad para ti y toda la gente que quieres. Mil gracias México por demostrar siempre de que estamos hechos, te amo", manifestó la comadre e íntima amiga de la conductora Inés Gómez Mont.

En junio de 2019 Galilea Montijo manifestó ante los medios de comunicación, sus deseos de hacer otras cosas en su carrera profesional. En aquella ocasión dejó muy claro que le gustaría irse pronto del programa Hoy, ya que se considera una persona que le gusta mucho los cambios.

A mí me gustaría pronto irme, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía. Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes.