¿Por qué se desintegró el girl group IZ*ONE? Fandoms encienden sus lightstick y aplauden su trabajo

El grupo musical femenino surcoreano-japonés IZ*ONE se desintegró dejando con muchos sentimientos encontrados WIZ*ONE, su fiel fandom. Las actividades del girl group llegaron a su fin en abril "como se planeó", manifestaron los agencias que lanzaron y representaron a la banda de chicas.

IZ*ONE se formó como grupo proyecto del programa de supervivencia de Idols de Mnet "Produce 48"; debutó en octubre de 2018 con el álbum "COLOR*IZ", como un grupo temporal que promocionaría durante dos años y medio. El girl group estuvo conformado por 12 integrantes:

Kwon Eun-bi (Seúl, Corea del Sur) Líder, vocalista y bailarina principal

(Seúl, Corea del Sur) Líder, vocalista y bailarina principal Sakura Miyawaki (Kagoshima, Japón) Sub-vocalista, bailarina y visual.

(Kagoshima, Japón) Sub-vocalista, bailarina y visual. Kang Hye-won (Yangsan, Corea del Sur) Rapera, sub-vocalista, bailarina y visual.

(Yangsan, Corea del Sur) Rapera, sub-vocalista, bailarina y visual. Choi Ye-na (Seúl, Corea del Sur) Rapera principal, vocalista y bailarina.

(Seúl, Corea del Sur) Rapera principal, vocalista y bailarina. Lee Chae-yeon (Yongin, Corea del Sur) Vocalista ocasional, rapera y bailarina principal.

(Yongin, Corea del Sur) Vocalista ocasional, rapera y bailarina principal. Kim Chae-won (Seúl, Corea del Sur) Vocalista y bailarina.

(Seúl, Corea del Sur) Vocalista y bailarina. Kim Min-ju (Seúl, Corea del Sur) Sub-vocalista, rapera ocasional, bailarina y visual.

(Seúl, Corea del Sur) Sub-vocalista, rapera ocasional, bailarina y visual. Nako Yabuki (Tokio, Japón) Vocalista y bailarina.

(Tokio, Japón) Vocalista y bailarina. Hitomi Honda (Tochigi, Japón) Sub-vocalista, sub-rapera y bailarina.

(Tochigi, Japón) Sub-vocalista, sub-rapera y bailarina. Jo Yu-ri (Busan, Corea del Sur) Vocalista principal y bailarina.

(Busan, Corea del Sur) Vocalista principal y bailarina. An Yu-jin (Cheongju, Corea del Sur) Vocalista y bailarina.

(Cheongju, Corea del Sur) Vocalista y bailarina. Jang Won-young (Seúl, Corea del Sur) Centro, vocalista, bailarina, sub-rapera y maknae.

"Gracias por ser el mundo inmutable y la luz de IZ*ONE durante nuestro tiempo juntos", se lee en la última publicación en la cuenta de Instagram del grupo, un mensaje especial dedicado al fandom.

Las chicas de IZ*ONE se despidieron WIZ*ONE a través del show live streaming "One, the story". A través de un comunicado las agencias Off The Record y Swing Entertainment, expresaron su gratitud al fandom "que ha brindado amor y apoyo a IZ*ONE hasta ahora y pedimos, que se brinde mucho apoyo para las actividades futuras de las integrantes".

Asimismo manifestaron: "les pedimos que muestren mucha anticipación y apoyo por los nuevos lados que los miembros de IZ*ONE mostrarán a partir de ahora".

Durante su concierto de despedida IZ*ONE resaltó que fueron capaces de aguantar bien y levantarse de nuevo cada vez que estábamos agotadas y pasándolo mal porque WIZ*ONE estaba ahí".

Por favor, estén siempre de nuestro lado y gracias por hacernos vivir recuerdos inolvidables, fuimos felices todos los días gracias a WIZ*ONE.

En redes sociales integrantes de diferentes fandoms como el BLINK de BLACKPINK, MOA de TXT, EXO-L de EXO y muchos más, compartieron videos encendiendo sus lightsticks en reconocimiento al arduo trabajo que IZ*ONE llevó a cabo durante estos dos años y medio.