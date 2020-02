¿Por qué se divorcia Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón?

Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón llegaron al mutuo acuerdo de divorciarse, luego de haber tenido una relación por casi cinco años. Anteriormente la revista TVNotas publicó que Karina había abandonado al hijo de Don Vicente Fernández ya que era víctima de supuesta violencia física y piscológica.

"Desde el 3 de enero, Karina ya no vive con Vicente, éste cometió los mismos errores de sus relaciones pasadas: comenzó a celarla mucho, vigilarla todo el tiempo, y duele decirlo, pero hasta hubo maltrato físico, entonces ella se hartó y, junto a su hija pequeña, salió huyendo del lugar", contó una presunta amiga cercana a Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Vicente Fernández Jr. desmintió lo publicado por la revista de espectáculos antes mencionada. "A ninguna mujer le puedes poner una mano encima; solo para hacer caricias, a nadie, menos a una dama, le he puesto una mano encima porque me educó mi madre, me educó una gran madre, una gran mujer".

El hijo de "El Charro de Huentitán" contó que los trámites del divorcio ya están en proceso, asimismo reveló ante las cámaras de Ventaneando los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. "Se abrieron las puertas para diferentes formas de manejar las agendas, los calendarios, voy a estar, gracias a Dios, bastante ocupado. Tengo que hacer muchas salidas, mucha promoción".

No iban a darse las condiciones como para estar pegados como pareja y antes de cometer un error o de haber una falta de mi parte o una falta de parte de ella, lo correcto y como caballero, y por la educación que me dio mi madre, lo correcto es cerrar el ciclo.

Cabe mencionar que este fue el tercer matrimonio de Vicente Fernández Jr., quién se casó con Karina Ortegón en agosto de 2017 en Tlajomulco, Jalisco; su hermano Alejandro Fernández fue testigo de la boda.