¿Por qué se divorciaron Kevin Federline y Britney Spears, y cuántos hijos tienen?

Aunque se divorciaron hace más de una década, Kevin Federline y Britney Spears, siguen acaparando los titulares de la prensa en el showbiz. Recientemente, el bailarín estadounidense hizo enfadar a su ex esposa, al hablar en una entrevista para la cadena ITV news, sobre el distanciamiento entre la ex "Princesa del pop" y los dos hijos que tiene en común: Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años de edad, respectivamente.

Según Kevin Federline, sus hijos tomaron voluntariamente la decisión de no ver a su mamá, Britney Spears, por un tiempo. Supuestamente, los adolescentes están molestos con su famosa progenitora, por las fotografías al desnudo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Kevin aseguró que Sean y Jayden fueron quienes tomaron la decisión de no ir a la boda de Britney con Sam Ashgari, celebrada en junio pasado en Thousand Oaks, California, Estados Unidos. "Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la han visto, ellos tomaron la decisión de no ir a su boda.

Asimismo, externó que se siente obligado a disculparse con sus hijos, por cualquier situación incómoda que puedan pasar debido al comportamiento de Britney Spears. "Trato de explicarles: 'miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse', pero eso no quita el hecho de lo que les hace duro; no puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela en secundaria".

Britney Spears y Kevin Federline se conocieron en el 2004, en el club nocturno en Hollywood, un famoso barrio en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La "Princesa del pop" había tenido una relación amorosa con el cantante y compositor Justin Timberlake, mientras que el bailarín, cuando la conoció, estaba en una relación con la actriz Shar Jackson, con quien tuvo dos hijos.

A los pocos meses de haberse conocido, contrajeron matrimonio en una boda secreta, en la casa de Britney Spears en Los Ángeles, California. El 14 de septiembre de 2005 tuvieron a su primogénito, Sean Preston, y un año después, nació su segundo hijo, Jayden James. Para sorpresa de sus fans, amigos y familiares, la pareja se divorció en noviembre de 2006; en un comunicado manifestaron que por "diferencias irreconciliables".

Posteriormente, Britney Spears comenzó con una serie de problemas de salud mental y ante esto, un juez le otorgó a Kevin Federline, la mayor parte de la custodia de sus hijos.

Con respecto a las declaraciones que hizo su ex esposo, sobre su distanciamiento con sus hijos, Britney manifestó lo siguiente en las stories de su cuenta en Instagram:

"Me entristece saber que mi ex marido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se basa en mi Instagram, fue mucho antes de Instagram, les di todo, solo uno palabra: doloroso".

De acuerdo con Britney Spears, fue su propia madre quien le sugirió que "'deberías dárselos (a sus hijos) a su papá', les comparto esto porque puedo".