Por qué se enemistaron Fernando del Solar y Mauricio Mancera

Los conducores de televisión Fernando del Solar y Mauricio Mancra dejaron de ser amigos durante varios meses, y en "Miembros al Aire" cuentan el motivo de su enemistad. “¡No me vibras!”, le habría dicho uno al otro.

Meses atrás se hizo del dominio público que Fernando del Solar y Mauricio Mancera dejaron de hablarse repentinamente, y mucho se habló al respecto. En el medio del espectáculo se preguntaban cuál habría sido el motivo por el cual rompieron su amistad.

Según reporte de Grupo Fórmula, Del Solar y Mancera estuvieron en el programa de televisión "Miembros al Aire" y contaron los motivos por los que tuvieron que detener un poco su amistad.

Del Solar mencionó que en una mañana se encontró con Mancera en Televisión Azteca y le preguntó por qué ya no le hablaba como antes.

Le digo: '!A ver, cabrón...!, ¿qué te hice para que no me hables?, no me ignores, ¿te hice algo?, ¿Y sabes que me contestó este cabrón? Es que no me vibras”, contó Del Solar.