¿Por qué se odian los hermanos Aída Cuevas y Carlos Cuevas? No se hablan y no desean hacerlo

México. Nunca faltan los problemas familiares, y en el caso de los hermanos Aída y Carlos Cuevas, no es la excepción. ¿Por qué se odian tanto los hermanos Aída Cuevas y Carlos Cuevas? No se hablan y no desean hacerlo, aunque resulte dificil de creer; desde hace meses no llevan una buena relación, incluso, hay advertencias de demandas por parte de ella hacia él.

Irreconciliables. Así son las diferencias que han tenido Aída Cuevas y Carlos Cuevas, ambos cantantes con una carrera consolidada en México y con cuyo talento han podido llegar a varios países, sin embargo, en lo familiar no están nada bien las cosas. En días recientes, Aída, a través de su abogado Guillermo Pous, mandó una carta a su hermano y le pidió que no haga comentarios “imprecisos y burlescos” hacia ella y sus hijos, de lo contrario, enfrentaría demanda.