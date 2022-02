¿Por qué se separaron Elizabeth Gutiérrez y William Levy? ¿Le fue infiel con la actriz Alicia Sanz?

"En las palabras que William Levy nos ofreció a 'El Gordo y La Flaca', dijo que todo esto es falso, que son otro tipo de circunstancias lo que lo obligó a separarse y que él, en algunas semanas se irá a España a trabajar, pero en estos momentos es falso, que no tiene nada que ver con esta chica que no vive en Miami, sino en Los Ángeles", dijo Tanya Charry.

Ahora la vi en España para los premios Latino y yo no quiero que esta revista, comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia.

El ex novio de la actriz mexicana Jacky Bracamontes, mencionó que el único encuentro que ha tenido con Alicia Sanz desde la filmación "En brazos de un asesino", fue hace unos meses en una entrega de premios.

"Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con William, le preguntamos directamente qué tenía que decir en referencia a lo publicado por la revista y él dice, textualmente cito, 'a esta chica no la veo desde que hicimos la película'".

