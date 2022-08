¿Por qué se separó el grupo Belanova y cuáles son sus canciones más populares?

Belanova fue una agrupación de electro pop y synth pop, originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, la cual fue formada en el año 2000 por Denisse Guerrero (vocalista), Edgar Huerta (tecladista) y Ricardo Arreola (bajista). El último álbum de estudio que lanzó el grupo, fue "Viaje al centro del corazón", en el 2018. Desde hace casi cuatro años, nada se ha sabido sobre la banda, por lo cual, muchos de sus fans dedujeron que se separaron definitivamente.

"Pienso que vale la pena tomar el riesgo por amor, nosotros tenemos amor a la música", expresó la cantante Denisse Guerrero, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, cuando presentaron su álbum "Viaje al centro del corazón".

Fue en el 2020 cuando surgieron los rumores de la separación de Belanova, tras terminar con las promociones de su álbum "Viaje al centro del corazón". Esto se debió, ya que durante todo el 2019, estuvieron fuera de escena.

Ante esto, el tecladista de la agrupación, Edgar Huerta, informó a través de sus redes sociales, que solo se trataba de una pausa temporal. Pretendían regresar aquel año con un nuevo álbum, para celebrar los 20 años de Belanova, sin embargo, al día de hoy, ni sus luces, como coloquialmente se dice.

Entre el 2003 y 2018, Belanova lanzó seis álbumes de estudio: "Cocktail", "Dulce beat", "Fantasía pop", "Sueño electro I", "Sueño electro II" y "Viaje al centro del corazón". Estas son las canciones más populares del grupo mexicano:

"Baila mi corazón"

"Cada que"

"Eres tú"

"Mariposas"

"Me pregunto"

"Nada de más"

"Niño"

No me voy a morir"

"One, two, three, go!"

"Paso el tiempo"

"Por ti"

"Hasta el final"

"Rosa pastel"

"Suele pasar"

"Tus ojos"

"Aun así te vas"

Durante su trayectoria artística, Belanova fue galardonada con el Latin Grammy en la categoría "Mejor álbum pop", por su producción "Fantasía pop". También ganaron tres premios MTV Video Music Awards Latinoamérica como "Mejor artista revelación", "Mejor artista norte" y "Video del año" por "One, two, three, go!".

Los años han transcurrido y los integrantes de Belanova, no han dado señales de un futuro regreso a la escena musical.