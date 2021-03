"¿Por qué sigo haciendo esto?": Selena Gomez considera retirarse de la música

Al considerar que hacer música es difícil y que no muchos toman su trabajo en serio, Selena Gomez reveló que podría estar a un paso de retirarse de su carrera como cantante.

La cantante y actriz Selena Gomez, quien dio sus primeros pasos en la industria del entretenimiento por medio de Disney Channel, ahora contempla separarse de su carrera como cantante, entristeciendo profundamente a millones de fanáticos con sus declaraciones.

A punto de lanzar un nuevo álbum, ‘Revelación’, su primero completamente en español, Selena Gomez mencionó querer hacer con este algo diferente a lo que había hecho a lo largo de su carrera, antes de su retiro.

Selena Gomez ha recibido gran atención en las últimas semanas al lanzar distintas canciones pertenecientes a ‘Revelación’, el álbum con el que se reencuentran con sus raíces mexicanas al ser grabado en español y con ritmos latinos.

Pese al enorme éxito de canciones como ‘Baila conmigo’ y ‘De una vez’, sumado a pertenecientes a álbumes pasados como ‘Come and get it’, ‘Slow down’, ‘Love you like a love song’, ‘Same old love’, entre muchas otras, la cantante mencionó su sentir al ver que su trabajo en la música no es tomado en serio.

Esto lo reveló en una entrevista reciente para la nueva edición de la revista Vogue, que lleva a la también actriz en la portada. Selena Gomez reveló a su vez que ya contempla en un futuro retirarse de la música.

Manifestó además su frustración hacia sus trabajos pasados, pues aunque asegura hacer su mejor esfuerzo, el público no siempre lo toma de la manera en que a ella le gustaría.

De ello, mencionó el ejemplo de la canción ‘Lose you to love me’, perteneciente a su proyecto anterior, ‘Rare’, al que calificó como su mejor canción, y a pesar de que el recibimiento comercial fue grande, no siente que este sea valorado.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, '¿cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?'. Lose You to Love Me sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”.

La decisión de retirarse de la música todavía no es un hecho. La cantante evaluará lanzar un álbum más después de ‘Revelación’, y tras ello decidirá si lo mejor para ella será abandonar su exitosa carrera como solista.

“Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música. Necesito tener cuidado”, dijo.

Luego de haber debutado como actriz en la serie ‘Los hechiceros de Waverly Place’ en Disney Channel, Selena Gomez incursionó poco después en la música con el acompañamiento de su banda The Scene con el álbum ‘Kiss & Tell’, del que provienen temas como ‘Naturally’ y ‘Falling Down’. Tras disolverse el grupo, Selena regresa a los escenarios en solitario con otras como ‘Come and get it’ y ‘Slow down’.

Hace homenaje a sus raíces

Ahora, Selena Gomez reconecta con sus raíces latinas con su reciente EP, 'Revelación'. La cantante es nacida de un matrimonio entre un mexicano y un estadounidense.

“El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Es más fácil para mí cantar en español que hablarlo. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a suceder durante años. Pero el hecho de que salga durante este tiempo específico es realmente genial”.

No es la primera vez que Selena Gomez canta en español, anteriormente había lanzado versiones en este idioma de canciones como ‘A year without rain (Una año sin lluvia)’, además de covers de temas de Selena Quintanilla, de quien sus padres tomaron prestado el nombre.