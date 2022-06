"¿Por qué tan escotado ese mugrero que traes?", Ángela Aguilar regañada por su papá en pleno show

Asimismo, mencionó que la intérprete de temas como "La Llorona", "En realidad", "Ahí donde me ven" y muchos más, "desde hoy dará rostro y voz a Zacatecas, queremos compartir toda la gran riqueza de ser una tierra minera, la gran fortuna de tener un cielo azul y una tierra colorada. Desde el día de hoy, tendrás la facultad de enaltecer a Zacatecas y representar nuestro estado".

Luego de interpretar unas canciones acompañada del mariachi, su papá Pepe Aguilar también recibió un reconocimiento especial por parte del Gobernador y cantó para el público. En una parte de su show, llamó a su hija Ángela para cantar juntos "Tu sangre en mi cuerpo", no sin antes regañarla por el escote que traía .

"La verdad para mí esto es un gran orgullo, hoy compruebo que no importa donde naces, sino que importa de donde es tu corazón, mi corazón es 100 por ciento zacatecano, espero poder ser una digna representante de un lugar que tanto amo y que tanto me han enseñado a querer, Zacatecas", expresó la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar , grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, tras ser nombrada Representante Cultural de Nuestra Tierra.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

