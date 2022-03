"¿Por qué tanto odio hacia sus hermanos?", revelaciones de Olga Wornat sobre hijo de Vicente Fernández

Cabe recordar que "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", sirvió para la realización de la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", por la cual la familia de Don Chente y Televisa mantienen una disputa legal.

Olga Wornat hace fuertes revelaciones sobre Gerardo Fernández , uno de los tres potrillos de "El Charro de Huentitán", asegurando que no tiene una buena relación con la familia , algo que, presuntamente, notan los amigos cercanos a la dinastía.

En su libro "El último rey", la periodista de 63 años de edad, autora de otras polémicas publicaciones como "Felipe, el oscuro" y "La Jefa: escándalos, enriquecimiento e impunidad", entre Gerardo y Vicente Fernández Jr. no hay empatía "y por alguna razón, según el relato de amigos, entre ellos sobresalían los celos y el resentimiento".

A diferencia de sus hermanos Vicente Jr. y Alejandro Fernández, "El Potrillo", Gerardo Fernández no está involucrado en el legado musical de su padre y por muchos años, ha mantenido un perfil bajo. De acuerdo con Olga Wornat, él se ha encargado de la mayor parte de las finanzas de la familia Fernández Abarca y en muy contadas ocasiones ha aparecido en público.

¿Hay una mala relación entre Gerardo Fernández y sus hermanos? La periodista y escritora argentina, Olga Wornat , autora del libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", asegura que sí.

