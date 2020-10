¿Por qué terminará "Keeping Up with the Kardashians"? La momager Kris Jenner habla al respecto

Después de 14 años de transmisiones que abarcaron 20 temporadas, el reality show "Keeping Up with the Kardashians" llegará a su fin. La temporada final de este programa de televisión saldrá a principios del 2021. La momager Kris Jenner manifestó en una reciente entrevista a la revista Beauty Inc, que las redes sociales marcaron el final de este show donde el público ha estado muy de cerca en la vida de todas las integrantes del Clan Kardashian-Jenner.

Cuando empezamos, no había Instagram ni Snapchat o cualquier otra plataforma de ese estilo, el mundo ha cambiado. Ahora hay tantas redes sociales, que el espectador no tiene que esperar tres o cuatros meses para ver el siguiente episodio, podemos ofrecerles toda la información que uno podría desear para que la consuman en tiempo real.

De acuerdo con Kris Jenner, matriarca del Clan Kardashian-Jenner, esta es una de las razones por las que después de tantas temporadas, "Keeping Up with the Kardashians" llega a su final además, de los proyectos de cada una de sus hijas Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner.

La revista Beauty Inc menciona en sus redes sociales: "de la telerrealidad a emprendedora por excelencia, Kris Jenner ha aprovechado el poder de las redes sociales para construir un imperio de marca de mil millones de dólares para su familia. Y ella recién está comenzando. Hace unos días después de que anunció el final de 'Keeping Up With the Kardashians', el programa de televisión de realidad de larga duración que impulsó al Clan Kardashian-Jenner a la fama y a riquezas insondables. Pero después de 14 años de estrellato en la pantalla chica, la matriarca de la familia y durante mucho tiempo reconocida como la mente maestra detrás del fantástico éxito de innumerables empresas derivadas, está duplicando el poder de una pantalla aún más pequeña: el teléfono".

Kris Jenner tiene más de 37 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @krisjenner

Kim Kardashian se despide de "Keeping Up with the Kardashians"

A través de sus redes sociales Kim Kardashian compartió un comunicado, donde hablaba sobre el final del reality show. "Es con el corazón apesadumbrado que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de 'Keeping Up with the Kardashians'. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino".

Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas.

"Sin estar al día con las Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos convirtió en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre".

Por otra parte, este 21 de octubre Kim Kardashian celebra su cumpleaños número 40. Su mamá Kris Jenner le dedicó este mensaje en su feed de Instagram. "Feliz cumpleaños a mi Kimberly, eres un alma tan hermosa y un ser humano increíble, doy gracias a Dios todos los días por ti y por elegirme para ser tu mamá. Eres la hija, mamá, esposa, hermana, tía y amiga más increíble y todos nos sentimos tan especiales y amados. Gracias por estar siempre ahí para nosotros y por cada precioso momento y recuerdo que hacemos. Te amo tanto, es imposible medirlo y estoy muy orgulloso de todo lo que haces. Eres mi dulce y hermosa niña por dentro y por fuera".