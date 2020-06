Por qué terminaron Bárbara Mori y Sergio Mayer

Los actores Bárbara Mori y Sergio Mayer protagonizaron en la vida real un romance hace poco más de veinte años, pero duró muy poco. Fruto de ello tuvieron un único hijo, Sergio Mayer Mori, quien actualmente tiene 22 años y ya los convirtió en abuelos.

Bárbara Mori, protagonista de la exitosa telenovela Rubí, transmitida en 2004, tuvo qué ver sentimentalmente hablando con Sergio Mayer, actor y exintegrante del grupo musical Garibaldi. Tras romper, cada quien por su lado rehizo su vida en lo personal y profesional.

Tras su separación, la prensa nunca dejó de cuestionarlos respecto a los motivos por los cuales se terminó la relación sentimental que tuvieron, y pocas veces se refirieron al respecto.

Bárbara Mori, originaria de Uruguay y quien ya se ha nacionalizado mexicana, siempre ha sido criticada por tener supuestamente aires de Diva, y sobre el tema a Mayer le preguntaron su opinión alguna vez, a lo que contestó:

No tengo nada que opinar, como ella lleve su carrera y su vida la verdad no me interesa, y a lo mejor por eso en algún momento nos separamos, porque opinamos completamente diferente”.