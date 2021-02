¿Por qué terminaron su relación sentimental Marimar Vega y Horacio Pancheri?.

México. Los actores Marimar Vega y Horacio Pancheri estuvieron juntos como pareja sentimental y vivieron momentos inolvidables, pero esta se terminó y en Instagram anbos dieron a conocer la noticia por medio de un video, en diciembre pasado.

En una entrevista con varios medios y que se transmitió en programas como Sale el Sol, Horacio Pancheri no dijo los motivos por los cuales su relación con Marimar habría terminado, pero dejó en claro que ambos viven a su modo su propio duelo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estoy bien, pasando el duelo. Cada quien lleva su proceso como lo pueda hacer, yo hago mi terapia, ella (Marimar Vega) hace su terapia y hay gente que va por otro lado, así es la vida y hay que darle para delante."

Y tras hacerse público que la pareja había finalizado su relación, varios medios no dudaron en cuestionar a Pancheri sobre el motivo de su separación de Marimar, así que tras mirarlo en el aeropuerto de Ciudad de México lo abordaron para preguntarle y no quiso contestar absolutamente nada, puesto que eso lo dejó en claro en su video que colgó en Instagram. No hablaría de los motivos de su separación.

Leer más: Horacio Pancheri ya tiene novia y olvida a Marimar Vega

Y mucho se dijo que Horacio le habría sido infiel a Marimar con la también actriz Gala Montes, con quien trabajó en la telenovela La mexicana y el güero, la cual finalizó recientemente y en donde actuaron también Itatí Cantoral, Juan Soler y Jacqueline Andere, y Pancheri habló al respecto también ante medios diferentes, según reportaron varios portales de noticias.

Marimar Vega y Horacio Pancheri dieron por terminada su relación sentimental en diciembre de 2020. Foto de Instagram

Gala no tiene nada que ver. Lo dejo claro para que Gala se quede tranquila, para que no inventes. Marimar y yo terminamos en paz y nos deseamos lo mejor y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, que hable que diga. No puedo criticar, mis redes están abiertas y quien comente quien quiera comentar.”

Marimar, por su parte, explicó en Instagram a sus seguidores que era muy doloroso para ella haber concluido su romance con Pancheri, a quien llegó a querer muchísimo, pero las cosas son así.

Estoy convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la codificación y nulificación de la mujer. Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida”.

Pero también corrió el rumor en distintos medios respecto a que Horacio Pancheri se habría percatado que Marimar lo engañó con Jerónimo Rodríguez, el director de fotografía de la serie El juego de las llaves, y TVNotas lo hizo público de acuerdo a reporte de una fuente cercana a la pareja, además recalcó que Horacio habría sido el primero en engañar a Marimar y luego esta.

Foto de Instagram

La misma persona habría dicho también a TVNotas que Horacio, quien ha tenido otras novias famosas como Grettel Valdez y Paulina Goto, ya estaba harto de ciertas actitudes de Marimar, hija del fallecido primer actor mexicano Gonzalo Vega, y terminó con ella por eso, entre otros motivos.

Horacio cambió mucho a raíz de que inició su relación con Marimar, él ya no podía ir a las reuniones de amigos y cuando escasas veces podía escaparse, le estaba llegando mensajes todo el tiempo o le mandaba mensajes de que ya se fuera; es una mujer tóxica, muy celosa, aparte de su mal carácter”, relató un presunto amigo del actor a la publicación.

Y según han reportado varios medios, Pancheri ya tiene una relación con Isa Valero; una publicación dio a conocer que eran amigos y ya se entienden como pareja, lo que causó gran polémica en el mundo del espectáculo. Isa cuenta con más de 14 mil seguidores en Instagram, es una experta en el arte culinario y al momento no se sabe más de ella.

Leer más: Horacio Pancheri y Gala Montes responden a la supuesta traición a Marimar Vega