¿Por qué usamos jeans? Se pregunta Alexandra Daddario desde la playa

Después de estar varios días en la playa, Alexandra Daddario publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde dice que ya tiene semanas sin usar zapatos, aunque se ha visto obligada a hacerlo por el trabajo, aunado a ello comenta, con un look más relajado, que ya no entiende por que usamos jeans o joyas.

Fue el 15 de noviembre cuando Daddario publicó su fotografía y en ella se puede observar que viste una blusa blanca y un gorro, resaltando sus hermosos ojos color verde. En el fondo se puede observa un precioso atardecer en la playa, las olas, la arena impecable son un paisaje relajante en el que muchos quisieran estar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, Alexandra Daddario no se olvida del riesgo de contagio de Covid-19 y decide usar un cubrebocas -al parecer K95- para protegerse del letal virus.

Night shoot day off all dressed up; put on hat, color coordinated mask to outfit. (Sesión nocturna, un día sin vestidos; me puse un sombrero, combiné el color de la mascara con el outfit) publicó Daddario en su Instagram.

Por otra parte, señaló que no ha usadoo zapatos en semanas, a menos que haya sido necesario usarlos para trabajar.

"Still haven’t worn shoes in weeks unless required for work (Todavía no he usado zapatos en semanas, a menos que haya sido necesario para el trabajo)".

"I don’t know why I own pants anymore. Or jewelry. I actually saw a pair of jeans in my luggage and wasn’t sure what they were. Decided to put them on, and honestly, why did we ever wear those things in the first place? (Ya no sé porque poseó pantalones, o joyas. De hecho, vi un par de jeans en mi equipaje y no estaba segura de que eran. Decidí ponermelos, y honestamente ¿Por qué vestimos esas cosas en primer lugar?)"

Al parecer después de permanecer vistiendo ropa más ligera y comoda, la actriz Alexandra Daddario se ha desentendido de los jeans y el resto de ropa, que usualmente vestimos por moda o como simbólo de estatus.

Tendremos que esperar para ver cuanto tiempo consigue mantener su nueva vibra más ligera.

La foto que subió a Instagram preguntando por que usamos jeans, ya tiene más de un millón 249 mil likes y 3 mil 250 comentarios.

En los comentarios, la mayoría de fans le decían de los sorprendidos que estaban por su belleza, algunos con emoticones y otros con versos. Mientras que algunas chicas, también aprovecharon para quejarse los tacones u otras prendas que a pesar de estar a la moda no son comodas.