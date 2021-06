Por sus ovarios Jenni Rivera dejó a Chiquis fuera de su testamento: "mi hermana estaba equivocada"

En una entrevista que Juan Rivera tuvo vía telefónica con el show "Ventaneando" de TV Azteca, reveló que su fallecida hermana Jenni Rivera no incluyó a su hija Chiquis en su testamento.

El cantante Juan Rivera comentó que desde la muerte de "La Diva de la Banda", su hermana Rosie y él comenzaron a trabajar todas las empresas, regalías y proyectos de "La Gran Señora", pues "para nosotros el temor más grande es el día que no se escuche el nombre de Jenni Rivera, es cuando realmente se muere un artista".

Mencionó que todo el dinero que se ha generado desde el 2013, "entra como un embudo y que sigue yendo al mismo lugar, que es el fondo que dejó Jenni". El integrante de la Dinastía Rivera dijo que ese fondo "se reparte entre los cuatro hijos, porque Chiquis no fue dejada ahí".

Ante esto una de las conductoras del show de televisión antes mencionado, le preguntó al hermano de Lupillo Rivera, si Jenni había dejado fuera de su testamento a su hija Chiquis, a lo que respondió:

Me imagino que ha de ser muy feo para ella (para Chiquis), vivió los últimos meses en la vida de mi hermana con un escándalo tremendo, algo horrible.

Aseguró que nunca ha leído el testamento de Jenni Rivera, "creo que a la familia se le leyó el testamento una vez y en esa junta estuvieron mi mamá, mi papá, Rosie como albacea y mis sobrimos, nadie más".

Cabe recordar que unos meses antes de morir, Jenni Rivera se distanció de su hija Chiquis ya que aparentemente había tenido un amorío con su entonces esposo, el ex beisbolista Esteban Loaiza.

Con respecto a que su sobrina Chiquis Rivera quedó fuera del testamento de su mamá, Juan lo consideró un error. "Yo no sabia lo del testamento porque no era mi lugar saberlo, yo sé que el abogado le dijo a mi hermana que regresara en dos semanas y que si mantenía el mismo pensamiento (no incluir a Chiquis) pues se hace el cambio".

Yo sigo sosteniendo que mi hermana estaba equivocada sobre lo que pensaba de Chiquis, lo del testamento me vale madres, eso sale sobrando.

Juan Rivera considera que Chiquis merece una parte de la herencia de Jenni, ya que por muchos años trabajaron juntas; asimismo su sobrina "hizo crecer en gran parte la empresa de mi hermana, eran como esposo y esposa, mientras mi hermana trabajaba, Chiquis cuidaba a los niños".