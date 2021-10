México.- El exactor de Televisa, Eduardo Verástegui, atraviesa una fuerte polémica luego de ponerse en contra de las vacunas para la Covid-19 y los derechos de las mujeres para abortar, esto ha hecho que lo vetaran de una popular plataforma y él no se queda callado.

Al igual que Paty Navidad, el actor aseguró que no se vacunaría y explicó que estas lo que buscan es acabar con parte de la población, el anuncio lo dio a través de Twitter y la plataforma decidió cerrarle la cuenta por sus teorías conspirativas.

Eduardo Verástegui dio a conocer la noticia a través de su perfil en Instagram, donde reveló un mensaje donde explica que la plataforma lo obligó a borrar tuits y señaló que no hay libertad de expresión en dicha red social, desatando la polémica.

"Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto... si denuncio a todos los que me están mandando amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas? Lo estoy analizando...", compartió, añadiendo una foto donde explica que su cuenta ha sido bloqueada.

Por teorías conspirativas sobre la vacuna Covid-19, Twitter cierra la cuenta de Eduardo Verástegui

Quien de inmediato se pronunció al respecto fue Mauricio Martínez, que lanzó un mensaje contundente contra el actor y celebró la censura de su cuenta. "Incitar a tus seguidores a no vacunarse NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, @EVerastegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos", externó.

El motivo por el cual su cuenta fue cerrada, es por la cantidad de tuits que habla sobre las vacunas y el aborto, siendo la publicación donde asegura que no se vacunará la más polémica, entonces, al recibir malos comentarios y denuncias, la plataforma del pajarito azul decide tomar cartas en el asunto.

"No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente", escribió hace unos días el actor.

Las declaraciones de Eduardo Verástegui se han vuelto virales en las redes sociales, donde los comentarios se fueron en su contra y las críticas no se hicieron esperar y hasta fue tachado de ser "un ignorante", entre otras duras palabras.