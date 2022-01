Por tercera ocasión MONSTA X reprograma tour por Norteamérica, a causa de la pandemia del Covid-19

Aún no se han confirmado si los conciertos en Canadá será reprogramados o cancelados.

Los conciertos para Estados Unidos y Canadá fueron anunciados en un principio para el 2020; debido a la pandemia, las fechas se aplazaron para los meses de abril y mayo del 2021 y posteriormente, fueron movidas para enero y febrero de este año. Ahora, así han quedado las nuevas fechas del "2022 MONSTA X No Limit US Tour" :

"Lamentamos las molestias y pedimos su generosa comprensión, esperamos con ansias el '2022 MONSTA X No Limit US Tour' y estamos ansiosos por compartir una actuación maravillosa, gracias".

Asimismo, se informó a los fans que compraron sus boletos a través de un sitio secundario o de reventa como StubHub, SeatGeek, VividSeats, etc, comunicarse directamente con ellos para un reembolso.

Hemos decidido reprogramar el 2022 MONSTA X No Limit US Tour para mayo-junio de 2022.

La extraordinaria boy band originaria de Corea del Sur e integrada por Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney, I.M. y Shownu (quien se encuentra realizando su servicio militar obligatorio), daría inicio al "2022 MONSTA X No Limit US Tour" el 29 de enero en la ciudad de Nueva York, sin embargo, todas las fechas fueron aplazadas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.