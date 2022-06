Por una crisis existencial, Emilio decide abandonar La Academia; Lolita Cortés le aplaude de pie

Durante el reciente concierto de expulsión, el joven participante Emilio tomó la decisión de abandonar La Academia, debido a unos problemas de ansiedad y a una crisis existencial. El abogado de profesión, se despidió de sus compañeros, de sus profesores, del director Alexander Acha, de los críticos y de todo el público que lo estuvo apoyando, tras interpretar en el escenario "Burbujas de amor", del cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

Jorge Emilio de la Cruz Martínez, de 21 años de edad y originario de Aguascalientes, México, manifestó que no estaba disfrutando el formar parte de la nueva generación de La Academia y, por lo tanto, no estaba dando su mejor desempeño.

"Creo que en el momento en el que no estás disfrutando lo que haces, en el momento en el que tu esencia se pierde, en el que tu concentración no está donde debe de estar, es muy, muy difícil. No estoy dando ni el sesenta por ciento, no estoy entregando lo que se merece estar en La Academia, es difícil verme a mí sin ser yo".

Emilio dejó muy en claro que seguirá luchando por su sueño de ser cantante, pero este no era el momento.

Quiero agradecerles a todos y cada uno que confiaron en mí, a los maestros con los que hice casting que vieron algo en mí, que ahorita no lo tengo, voy a seguir luchando por mis sueños, pero bien, feliz, me voy.

La cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, "la juez de hierro", aplaudió de pie la decisión de Emilio. "Siempre les pido que tengan el valor de salir al escenario, pero así como le digo a mis alumnos, tengan el valor para decir: 'sí', tener el valor para decir: 'no puedo', es tremendo, por eso estoy de pie, honrando tu decisión".

Lolita Cortés le dijo a Emilio que de ahora en adelante, todos sus proyectos estarán mejor pensados, pidiéndole que la música siempre sean parte de su vida. "Sea profesional o no, pero tiene que hacerte feliz, busca la felicidad, si no es aquí, búscala, esto no tiene que ser tortura, esto tiene que ser una enseñanza de vida".

Asimismo, a nombre de sus compañeros críticos: Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos, "te agradezco la enseñanza que nos estás dando, ser una persona que decide lo que quiere hacer y lo lleva a cabo y no se deja influenciar, felicidades, eres un gran hombre".

Cabe mencionar que previo al concierto, Emilio había manifestado que antes de ingresar a La Academia, había dejado algunas cosas pendientes y necesitaba resolverlas. Además, reveló que desde hacía un tiempo, estaba sufriendo de ansiedad y pidió salir de La Academia.

"Es un jarrito de agua lleno de muchas cosas. Lo más importante es una crisis existencial, no lo puedo controlar, es una crisis con base en lo que sigue, ahorita estamos, pero el tiempo sigue corriendo y son muchas cosas las que pasan por mi cabeza".

El director de la decimotercera generación de La Academia, Alexander Acha, mencionó que no quería que se sintiera en un infierno y si su decisión era dejar la competencia, le pidió hacerlo bien y permanecer hasta el concierto de ayer sábado, "hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo".