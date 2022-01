"Porque me vio mexicano", Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, revela discriminación en Six Flags

A través de las stories de su cuenta en Instagram el cantante Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme, compartió con sus miles de seguidores una desagradable experiencia que tuvo recientemente, ya que aseguró haber sido discriminado en el parque de diversiones Six Flags en California, Estados Unidos.

El músico de 27 años de edad y nacido en Culiacán, Sinaloa, contó que su asistente personal y él subieron a unas de las atracciones de dicho lugar. Cuando estaban en el juego, a la persona que lo acompañaba se le cayó un teléfono celular.

Posteriormente, al bajar del juego buscaron el aparato móvil, el cual había sido hallado por miembro del equipo de seguridad del parque, sin embargo, en vez de entregárselos, lo resguardó por varias horas.

"Me dijo uno de seguridad: 'a las ocho (de la noche) te lo doy', él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quedé, yo me tenía que ir temprano", narró Eduin Caz, intérprete de temas como "Gracias", "En tu perra vida", "Ya supérame" y varias más.

No tuvo más remedio que esperar hasta la hora que el guardia de seguridad le dijo, "estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada"; manifestó estar seguro de que por ser mexicano, no le regresaron el celular. Al ir a una oficina a recoger el teléfono, fue atendido por un gringo.

Yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro, me miró, lo miré y me hizo cara fea, entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio, pues mexicano, qué coraje.

Por otra parte, en diciembre pasado Eduin Oswaldo Parra Cázares (su nombre completo), alarmó a sus fans luego de que su esposa Daisy Anahy, publicara en sus redes sociales una fotografía del cantante en un hospital, rodeado de unas enfermeras y médicos.

Ante esto, el líder de Grupo Firme explicó que fue sometido a una estroboscopia laríngea para visualizar sus cuerdas vocales; los doctores le encontraron una hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago.

Agradeció a su público por las muestras de apoyo, "agradecerles a cada uno por cada bendición que me han mandado, la verdad que hoy ya me siento un poquito mejor".

Compartió haber comenzado un tratamiento con un especialista, "he recibido la opinión de varios doctores y estamos en tratamiento para poder alivianarnos, vamos a estar muchísimo mejor, gracias a todos por todo su apoyo, Dios me los llene de bendiciones y aquí andamos, Eduin Caz pa' rato, ánimo".