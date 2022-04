"Porque soy mujer, porque soy mamá". Itatí Cantoral se escribe en la piel el nombre de Debanhi

Ciudad de México.- La desaparición y muerte de la joven de 18 años Susana Debanhi Escobar ha causado conmoción en todo el país, así como a muchos famosos quienes se han pronunciado contra la inseguridad que sufren las mujeres en México, tal es el caso de Itatí Cantoral, quien escribió en su mano el nombre de “Debanhi”, esto como símbolo de lucha.

La actriz, quien colabora en una institución que ayuda a las mujeres, escribió en su mano derecha con plumón indeleble el nombre de “Debanhi”, la chica desaparecida en Nuevo León, luego de asistir a una fiesta con unas amigas.

Itatí explicó en entrevista para 'De Primera Mano', que escribirse el nombre en la mano es símbolo de lucha por las mujeres desaparecidas y como protesta contra la violencia de género, asimismo, explicó que el caso de Debanhi causó un gran impacto en ella.

La actriz que interpretó a Silvia Pinal, también manifestó que lamenta mucho el deceso de la estudiante, pues ella también es mujer y mamá, es por ello que se une a la lucha ya que le preocupa el futuro de las mujeres en México.

"Me lo voy a poner durante todo el mes (el nombre de Debanhi) porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy mamá, porque trabajo con una fundación que lucha por las mujeres y por la paz de mi país y porque me siento muy triste", apuntó Itatí Cantoral.

La famosa actriz, dijo que a pesar de no conocer a sus padres personalmente, comparte su dolor y que al igual que ellos su corazón está de luto por la muerte de su hija, asimismo, Itatí aseguró que en virtud de figura publica levantará la voz por ellos "para decir que ni una más y para decir que no se vale".

"Gracias a Dios nunca me había sentido insegura, pero no puedo ser ajena de los demás, porque entonces dejo de existir (...) Y aunque no tenía el gusto de conocerla, comparto esta desgracia y mi corazón está de luto y mi casa está de luto y mis rezos van a ir para ella y para su familia", finalizó Itatí Cantoral.

Itatí Cantoral escribe el nombre de "Debanhi" en su mano. Foto: Instagram

Caso Debanhi Escobar

Debanhi desapareció el 9 de abril luego de asistir a una fiesta con sus amigas y su cuerpo fue localizado el jueves 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla. La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer las causas de la muerte debido a una contusión profunda de cráneo.

El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Omar Tamez, confirmó que Debanhi fue abusada antes de morir pero se debe de confirmar a través de un segundo peritaje, ya que es algo delicado.