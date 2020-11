'Positions' de Ariana Grande logra un gran éxito en el mundo

Estados Unidos.- Ariana Grande, de 27 años de edad, volvió a causar una revolución con el lanzamiento de su nuevo álbum, se trata de "Positions", su sexto material discográfico y lanzado de una manera inesperada para sus seguidores, sin embargo, logró un gran éxito comercial, tal y como lo ha logrado con sus anteriores proyectos musicales.

Con "Positions", Ariana repitió la historia de "Thank U, Next", aquel exitoso álbum que la hizo ser nominada a los premios Grammy y en donde se abrió por primera vez para hablar detalles de su vida personal y muchos otros sentimientos que tuvo tras todo lo que le sucedió durante aquellos años.

Así como le pasó con su quinto álbum, Ariana volvió a ocupar los primeros lugares de las canciones más populares de Spotify en los Estados Unidos, logrando colocar todas en los primeros catorce lugares de esta lista, como lo hizo en el pasado con "Thank U, Next", por lo que se mostró agradecida y emocionada del gran recibimiento que tuvo su nuevo disco.

Para "Positions", Ariana Grande se involucró con otros ritmos, como el R&B, en el que entró de lleno después de jugar un poco con él en sus pasados álbumes, demostrando que es una artista muy completa, ya que muchos no tienen el placer de decir que han logrado gran éxito y excelente recibimiento en distintos géneros musicales.

Después de años y meses desde el lanzamiento de "Thank U, Next", se sabía que Grande estaba trabajando en nueva música, pero jamás se creyó que llegaría tan rápido, ella se veía constantemente metida en los estudios de grabación, frente a los equipos de sonido y compartiendo algunas partes de las letras de algunos temas.

A mediados del mes de octubre fue cuando dio a conocer que "Estaba impaciente por lanzar su nuevo álbum ese mismo mes", causando un alboroto en Internet, pues todos se mostraron impacientes de lo que ahora traería para formar parte de su discografía.

Días más tarde compartió un video en slow motion donde se veía la palabra "Positions", revelando así el nombre de su primer sencillo que, inesperadamente, terminó por dar nombre al álbum también. Ese mismo día inició una cuenta regresiva en su página oficial.

Fue el 23 de octubre cuando se estrenó el primer sencillo y su respectivo oficial, mostrando un adelanto de lo que se venía para el nuevo disco con respecto a letras, ritmos y sonidos, dejando a todos encantados e impacientes de lo que pronto sería lanzado.

Finalmente, se anunció que el disco saldría el 30 de octubre y se reveló posteriormente que contendría catorce canciones, entre ellas tres colaboraciones; con Doja Cat, The Weeknd y Ty Dolla Sign, logrando volverse tendencia en las redes sociales, ya que nadie dejaba de hablar sobre el tema.

El R&B fue en lo que se sumergió Ariana con este álbum, encantando a muchos, pero decepcionando a otros, principalmente a los que la extrañan como la nueva Princesa del Pop, sin embargo, con el paso de los días han comenzado a amar este material discográfico, donde la joven exploró su lado más sexual, atrevido y romántico.

Cuenta con canciones increíbles y con distintas letras, entre los temas se destacan 'Shut up', '34+35', 'Motive' con Doja Cat, 'Off the table' con The Weeknd, 'My hair', 'Nasty' y la balada romántica 'pov'. Todos los nombres fueron estilizados una vez más en minúsculas como lo hizo con "Thank U, Next".

Pese a no tener la promoción que se esperada, tal y como la han tenido los anteriores discos de Ariana, le ha ido realmente bien entre las listas de popularidad, por lo que se cree que debute de manera inmediata en el Billboard 200 la siguiente semana.