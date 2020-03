Posponen Premios TVyNovelas en Mazatlán por coronavirus

Mazatlán.- El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres anunció esta mañana que la ceremonia para la entrega de los Premios TvyNovelas, programada aquí en el puerto para el domingo 29 de este mes, será pospuesta posiblemente para los meses de abril o mayo de este año.

Sin embargo, aseguró que Mazatlán se mantiene como sede.

El Químico Benítez Torres dijo que el productor ejecutivo de Televisa, Juan Carlos López, se comunicó este día con él para informarle de que el comité organizador tomó la decisión de posponer la entrega, debido al brote de coronavirus en el mundo.

Ellos son los famosos nominados a #PremiosTVyNovelas, cuyos ganadores podrás conocer el próximamente ������ https://t.co/Uzp031mA0w — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) March 13, 2020

"Es un problema mundial que no depende de nosotros. Hoy me hablaron de Televisa hace una hora, hora y media, la posibilidad de posponerla; me corroboraron que sí iba a ser en Mazatlán y quedamos como la canción, para abril o para mayo", explicó.