Post Malone habla sobre los videos donde parece estar drogado

Post Malone, uno de los raperos del momento, preocupó a muchos de seguidores luego de que se difundieran en redes sociales unos videos de un show como parte de su "Runaway Tour", donde se ve al también productor musical comportándose de una manera extraña: tropezando en el escenario y con gestos extraños.

Usuarios de redes sociales aseguraron que el estado de Post Malone se debe al exceso de drogas y alcohol, a tal grado de hacerlo ver irreconocible y demasiado extraño, asimismo han manifestado que debería buscar ayuda antes de que algo malo suceda. En un reciente concierto en Memphis, Tennessee (Estados Unidos), el rapero habló al respecto, "la gente me preguntaba si estaba bien o si consumía drogas pesadas".

Post Malone es un artistazo y uno de mis preferidos, y qué pena ver este vídeo y pensar en cómo puede acabar.pic.twitter.com/d9OIYcXxhZ — Dani Navarro (@Dani_Nafer) March 6, 2020

Que desgracia verlo asi como se está arruinando la vida y la impotencia que me da, de que nadie de los que esta al lado suyo lo ayude y lo dejen caer poco a poco #postmalone pic.twitter.com/uuu4SXjmIs — Cami Nievas (@CamiNievas10) March 7, 2020

Post Malone resaltó que "no estoy drogado", agregando que su comportamiento es "por que me siento lo mejor que he sentido en toda mi vida y es por eso que puedo reventarme por estos espectáculos y caer al suelo y hacer toda esa mierda divertida, pero para cualquiera que esté preocupado aquí, aprecio el amor y el apoyo, pero me siento jodidamente fantástico y no estoy usando drogas".



post malone is okay!! he addressed the rumors at tonight’s show.. he’s living his best life �� pic.twitter.com/cLlBrR5qvY — elaina ⊬ (@odetosweetener) March 7, 2020

Por otra parte, en una entrevista para la revista GQ Style Post Malone comentó que sus tatuajes en la cara, podrían ser una estrategia defensiva, "tal vez proviene de un lugar de inseguridad, a donde no me gusta cómo me veo, así que voy a poner algo genial allí para poder mirarme y decir 'te ves genial, chico' y tener un poco de confianza en mí mismo, cuando se trata de mi apariencia".

También habló acerca de su salud mental, "en la escuela secundaria, lloraría hasta quedarme dormido todos los malditos días, preparatoria, lo mismo. Traté de tomar algunas cervezas para deshacerme de esa mierda, pero nunca desaparece y no creo que sea culpa de nadie; tiene que ver con algo predispuesto en ti".

Si bien admitió que su salud mental es algo en progreso, mencionó que conoce los riesgos de la automedicación señalando la muerte de sus compañeros musicales Mac Miller, en 2018, Lil Peep, en 2017, y Juice WRLD, en diciembre pasado.

"Ese podría haber sido yo" admitió, pero cuando se le preguntó si estaba recibiendo ayuda para sus propios problemas de salud mental, fue impreciso y dijo: