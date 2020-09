Post Malone lidera las nominaciones a los Premios Billboard 2020 con 16

Estados Unidos.- El cantante estadounidense Post Malone encabeza la lista de nominados a los Premios Billboard de la Música en su edición 2020 con nada más y nada menos que 16 nominaciones a distintas categorías, entre estas Mejor artista, una de las más importantes del evento.

El artista nacido en Nueva York, de 25 años, recibió el martes 16 nominaciones, anunciaron dick clark productions y NBC. Las candidaturas más importantes de Austin Richard Post incluyen mejor artista, mejor artista masculino y mejor artista de rap.

Su álbum de 2019 "Hollywood’s Bleeding", del que se escuchan los éxitos 'Circles', 'Wow' y 'Goodbyes' compite por el premio al mejor álbum del Top 200 de Billboard mientras que su gran éxito 'Sunflower', una colaboración con Swae Lee para la cinta animada ganadora del Óscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo"), está postulada a mejor canción de rap, mejor colaboración y mejor canción de streaming.

El aclamado Lil Nas X le sigue con 13 nominaciones, mientras que la joven Billie Eilish y Khalid recibieron 12 cada uno. Post Malone, Eilish y Khalid compiten por el máximo honor de la noche, mejor artista, junto con Taylor Swift y los Jonas Brothers.

El aclamado Lil Nas X compite con 13 nominaciones. Foto: AP

En los apartados de música latina, los postulados a mejor artista son los astros del reggaetón Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin y Ozuna y el rey de la bachata Romeo Santos. La música urbana dominó las otras categorías latinas.

Con su colaboración "Oasis", J Balvin y Bad Bunny se miden por el premio al mejor álbum latino con Farruko ("Gangalee"), Maluma ("11:11"), Romeo Santos ("Utopía") y Sech ("Sueños"). Las candidatas a mejor canción latina son 'China', de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; 'Callaita', de Bad Bunny y Tainy; 'Con calma', de Daddy Yankee con Snow; 'No me conoce', de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny; y 'Otro trago', de Sech con Darell, Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA.

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2020 se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles el 14 de octubre, aunque ni dick clark ni NBC ofrecieron detalles sobre cómo se manejaría el espectáculo durante la pandemia. La premiación estaba originalmente prevista para abril, pero se postergó debido al coronavirus.

Esa es la razón por la que los nominados en las 55 categorías podrían sentirse pasados de moda. Los Premios Billboard de este año reflejan el periodo en las listas de popularidad del 23 de marzo de 2019 al 14 de marzo del 2020. Los cinco nominados al principal premio a la canción — mejor canción Hot 100 — por ejemplo, fueron postulados al Grammy en enero. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" de Eilish, que obtuvo el Grammy al álbum del año, compite con el disco de Malone por el premio al mejor álbum Top 200 de Billboard, junto con "Thank U, Next" de Ariana Grande, lanzado en octubre de 2018, y "Lover" de Swift en lugar de su más reciente "Folklore".

Post Malone, Eilish y Khalid compiten por el máximo honor de la noche, mejor artista, junto con Taylor Swift y los Jonas Brothers. Foto: AP

Algunos de los nominados incluso fueron grandes contendientes en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2019, entregados hace más de un año, como el megaéxito de Lil Nas X 'Old Town Road' y el himno de Lizzo 'Truth Hurts'.

Lizzo, quien recibió 11 candidaturas, está nominada por primera vez a los Billboard, al igual que Eilish y Lil Nas X. Kanye West, quien lanzó dos discos de góspel este año que conquistaron las listas de ese género, compite por nueve premios, entre ellos mejor artista góspel y mejor artista cristiano. Cuatro de los cinco temas nominados a mejor canción góspel son de West.

El rapero Juice WRLD, fallecido en diciembre y que actualmente domina las listas de popularidad y servicios de streaming con el álbum póstumo "Legends Never Die", fue nominado a mejor artista de rap y mejor álbum de rap por su lanzamiento de 2019 "Death Race for Love".

Otro difunto nominado es el superastro de la música electrónica Avicii, postulado a mejor artista dance/electrónico y mejor álbum dance/electrónico por "Tim", el disco en el que comenzó a trabajar antes de su muerte en 2018, completado posteriormente por sus productores y familia.

Y Whitney Houston, quien murió en 2012, recibió una nominación a mejor canción dance/electrónica por 'Higher Love', en una versión del DJ y productor noruego Kygo. Houston lanzó originalmente 'Higher Love' de Steve Winwood como un bonus track sólo para Japón en su álbum de 1990 "I’m Your Baby Tonight". El remix dance de Kygo se convirtió en un éxito internacional tras su lanzamiento el año pasado.