'Precious' sorprende y presume su figura tras perder 77 kilos

La actriz Gabourey Sidibe, mejor conocida como Precious, sorprendió a sus seguidores y presumió su nueva figura.

Gabourey Sidibe lleva años luchando con su problema de diabetes y sobrepeso, pero en esta ocasión demostró que todo se puede con esfuerzo y dedicación.

Ella logró perder 77 kilos y no dudó en presumir los resultados en su cuenta oficial de Instagram.

Así se veía en el 2017. Foto: AP

Su publicación demuestra que luce muy diferente a cuando la conocimos, con su papel estelar en la película de Precious, en el 2009. Los seguidores de Gabourey comentaron lo bonita que luce.

Así luce actualmente

Cabe mencionar que llegó a pesar más de 170 kilos cuando fue diagnosticada con diabetes tipo 2 pero se sometió a diversas cirugías.

La actriz de la serie “Empire” publicó un libro donde compartió los momentos más tristes y felices de su vida, donde detalla que las operaciones que se realizó no fueron para verse bonita sino por cuestiones de salud.

"This Is Just My Face: Try Not to Stare" (Esta es mi cara: intenta no mirar fijamente), es el título de su biografía.

La cirugía "no fue la salida fácil", dice, y agregó que ha cambiado sus hábitos alimenticios y está trabajando con un entrenador. Y a pesar de que continúa perdiendo peso, Sidibe dice que "la belleza no proviene de un espejo".