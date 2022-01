Predicciones de Martino de Rosuan para estos famosos

Si hay alguien cercano a varias celebridades y siempre revela algunas predicciones de ellas es el tarotista Martino de Rosuan, quien dio su pronóstico para estos famosos que se encuentran en medio de la polémica.

En una entrevista por vía telefónica para EL DEBATE, el llamado “Tarotista de las Estrellas” dijo que uno de los asuntos que interesa a todos es el problema de salud causado por el Covid-19, el cual seguirá de manera permanente en los próximos meses, por ello recomendó que toda la ciudadanía se siga cuidando y más con la nueva variante denominada Ómicron. Advirtió que en el mes de marzo se vivirá un repunte de contagios.

Silvia Pinal

Tras los problemas de salud de la primera actriz Silvia Pinal, quien estuvo hospitalizada a causa del coronavirus, Rosuan reveló que la diva del cine mexicano no correrá peligro de muerte este año.Tan es así que fue antes de la velada de año nuevo que la primera actriz dejó el nosocomio donde había sido tratada luego de padecer el virus de moda.

Silvia Pinal actriz y productora.

Luis Miguel

Pero el que seguirá nuevamente en el ojo del huracán es el “Sol de México”, al enfrentarse a un escándalo relacionado con una mujer. La polémica podrían ser unas imágenes comprometedoras, las cuales lo pongan en una situación no favorable para él, sin embargo, para mediados de año el cantante lance nueva música.

Luis Miguel, cantante

Ninel Conde

Otra de las famosas que dio de qué hablar en casi todo el 2021 es el “Bombón Asesino”, pero tal parece que la balanza empezará a inclinarse a su lado y en este año las cuestiones con su esposo, el empresario Larry Ramos, queden atrás, sin embargo, lo relacionado con su hijo en los primeros tres meses de 2022 no se solucionen.

Ninel Conde, actriz y cantante.

Belinda y Christian

Ambos cantantes han protagonizado un sinfín de momentos, desde la entrega del costoso anillo, hasta un presunto manotazo que le habría dado Nodal a Beli cuando se encontraban en una restaurante. Pero en el caso personal del sonorense, es el problema con su disquera, que de acuerdo con medios nacionales, ambas partes no habrían estado de acuerdo con algunas cláusulas de contrato. Ante ello, Martino dijo que no pasará más allá de eso y que tanto el cantante como la disquera terminarán en común acuerdo. Adelantó que la boda de Belinda con Christian no se realizará en los primeros seis meses de este año.

Belinda y Christian Nodal, cantantes.

Vicente Fernández

De Rosuan también pronosticó el éxito a la serie de Vicente Fernández, así como para la de Gloria Trevi; Kate del Castillo con “La Reina del Sur”, y sobre el regional mexicano, dijo que seguirá en ascenso.